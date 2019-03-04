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1 Asker Şehit Oldu

1 Asker Şehit Oldu

KKTC'de vatani görevini yerine getirirken rahatsızlanan er Erhan Erbek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek şehit oldu. Acı haberi duyan aile, gözyaşlarına boğuldu.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde  vatani görevini yerine getirirken rahatsızlanan er Erhan Erbek (24) , kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek şehit oldu.

Ülkemizde vatani görevini yerine getirirken rahatsızlanan er Erhan Erbek, hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden er Erhan Erbek'in acı haberi Ankara Etimesgut'ta bulunan baba ocağına ulaştı.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan aile fertleri gözyaşlarına boğuldu. Türk bayrakları asılan baba evinin önüne büyükşehir belediyesince taziye çadırı kuruldu. Cenazenin yarın öğle namazı sonrası Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.

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Kaynak: İHA

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