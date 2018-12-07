1 Ay Sonra İlk Kez Görüntülendi!

Ahmet Kural, Sıla ile yaşadığı krizden bir ay sonra ilk kez Levent’te görüntülendi. Murat Cemcir ile buluşan ünlü oyuncu, ‘Çalışmaya devam, her şey yolunda’ demekle yetindi

Sıla'nın "Beni darp etti" iddiasıyla savcılığa şikayet ettiği Ahmet Kural, olayın ardından ilk kez önceki gün Levent'te ortaya çıktı. Bir aydır şiddet iddiasıyla gündemde olan ünlü oyuncu, Murat Cemcir'in yeni ofisini ziyaret etti.

AĞZINA FERMUAR ÇEKTİ

Eski sevgilisiyle ilgili sorular karşısında eliyle ağzına fermuar çekme işareti yapan Kural, sessizliğini korudu. "İşler, güçler... Çalışmaya devam, her şey yolunda" diyen ünlü oyuncu, Cemcir'le birlikte ofisten ayrıldı.

Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in yeni filmleri için çalışmaya başladığı öğrenildi.