1 AYDIR ARANAN ŞAHIS TUTUKLANDI!
Kilise çanı soruşturmasında bir kişi tutuklandı
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27 Ağustos tarihinde, Ziyamet’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu İ.E.(E-45)’nin tasarrufunda bulunan eski eser nitelikli bir adet kilise çanı meselesinde zanlı olarak aranmakta olan M.B.(E-68) yakalandı ..
Polisten alınan bilgiye göre 27.08.2019 tarihinde, Ziyamet’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu İ.E.(E-45)’nin tasarrufunda bulunan eski eser nitelikli bir adet kilise çanı meselesinde zanlı olarak
aranmakta olan M.B.(E-68) tespit edilerek tutuklanmıştır.
Polisin olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler : Ziyamet, kilise çanı, eski eser, operasyon
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