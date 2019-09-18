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1 AYDIR ARANAN ŞAHIS TUTUKLANDI!

1 AYDIR ARANAN ŞAHIS TUTUKLANDI!

Kilise çanı soruşturmasında bir kişi tutuklandı

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27 Ağustos tarihinde, Ziyamet’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu İ.E.(E-45)’nin tasarrufunda bulunan eski eser nitelikli bir adet kilise çanı meselesinde zanlı olarak aranmakta olan M.B.(E-68) yakalandı ..

Polisten alınan bilgiye göre 27.08.2019 tarihinde, Ziyamet’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu İ.E.(E-45)’nin tasarrufunda bulunan eski eser nitelikli bir adet kilise çanı meselesinde zanlı olarak
aranmakta olan M.B.(E-68) tespit edilerek tutuklanmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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