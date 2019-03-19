1 GECEDE, 7 ARACIN CAMINI KIRDI!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da 1 gece içerisinde 7 aracın camını kıran ve 3 araçtan da hırsızlık yapan Hasan Yalınayak, dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

Mağusa’da 1 gece içerisinde 7 aracın camını kırarak kasti hasara uğratan ve konu 7 aracın 3 tanesinden ise hırsızlık yapan zanlı Hasan Yalınayak, dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Araçtan “sirkat”, “Kasti hasar” ve “Mülke tecavüz” suçlarıyla ilgili olarak mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Yalınayak aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

3 araçtan hırsızlık yaptı

Meselenin tahkikat memuru Muhammet Göztaş, zanlı Hasan Yalınayak’ın 14-15 Mart 2019 tarihleri 21:00-06:30 saatleri arasında Mağusa bölgesinde 7 aracın camını kırarak kasti hasara uğrattığını ve 3 araçtan ise hırsızlık yaptığını söyledi.

Göztaş, zanlının, Pınar Atun’a ait NT 404 plakalı aracın, Alev Türkoğlu’na ait PG 478 plakalı aracın, Tuğçe Dandil’e ait MG 960 plakalı aracın, Ayşe Özgöker’e ait LV 255 plakalı aracın, Ahmet Sungur’a ait NT 045 plakalı aracın, Elif Koşar Özdemir’e ait FM 660 plakalı aracın ve Mustafa Yavuz’a ait PR 654 plakalı aracın ön camlarını kasten ve kanunsuz olarak kırmak suretiyle kasti hasara uğrattığını açıkladı.

Zanlının, ön camlarını kırarak kasti hasara uğrattığı araçlardan 3 tanesinden ise hırsızlık yaptığını belirtek, zanlının, Ahmet Sungur’a ait araçtan 1 adet power bank, 1 adet parfüm ve 1 adet kurpiyerlik lisans kağıdı, Elif Koşar Özdemir’e ait araçtan 1 adet bayan çantası, 150 TL nakit para, KKTC kimlik kartı ile kredi kartı ve Mustafa Yavuz’un aracından ise 10 TL, 1 adet güneş gözlüğü ile 1 adet tespih sirkat ettiğini açıkladı.

Meseleler ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığını söyleyen Göztaş, zanlının yürütülen soruşturma kapsamında incelenen kamera kayıtlarından tespit edildiğini belirtti.

Güzelyurt’ta yakalandı

Tahkikat memuru Muhammet Göztaş, zanlı Hasan Yalınayak’ın 15 Mart 2019 tarihinde Güzelyurt’ta tasarrufunda içerisinde sirkat edilen powerbank, 90 TL, güneş gözlüğü ve parfümün bulunduğu dizüstü bilgisayar çantası ile tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Zanlı Yalınayak’ın Güzelyurt’ta da işlemiş olduğu “Ev açma” meselesinden dolayı mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi alıdığını belirten Göztaş, zanlının 17 Mart 2019 tarihinde Güzelyurt Merkez Karakolundan teslim alındığını söyledi. Göztaş, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle poliste otutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Hasan Yalınayak’ın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.