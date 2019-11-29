1 GÜN TUTUKLU BEKLEYECEKLER!

Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda, tasarrufunda uyuşturucu bulunan zanlı Yusuf Tezer’in tutuklanmasının ardından meseleye bağlantısı görülen zanlı Murat Gören de tutuklandı.

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tasarrufunda uyuşturucu bulunan zanlı Yusuf Tezer’in tutuklanmasının ardından meseleye bağlantısı görülen zanlı Murat Gören de tutuklandı. Zanlılar dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Polis bulguları aktardı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı.

Polis, 27 Kasım’da Narkotik ekibi tarafından zanlı Yusuf Tezer’nin evinde yapılan aramada, zanlının tasarrufunda 1 buçuk gram sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde ve ucu yanık içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlı Yusuf Tezer’den yapılan soruşturmada konu maddeyi zanlı Murat Gören’den satın aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlı Murat Gören’in ise herhangi bir suçlamayı kabul etmediğini beyan etti. Polis, olayın soruşturulduğunu belirterek, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlılardan biri ifade vermedi

Zanlı Yusuf Tezer, uyuşturucu maddeyi Murat Gören’den almadığını ve ifade vermek istediğini beyan etti.

Zanlı Murat Gören ise suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.