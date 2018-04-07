1 HAFTADA 5 KİLO VERDİRİYOR!

Zayıflamak için birçok yöntemi denemenize rağmen başarılı olamadıysanız tarçınlı su içme yöntemini deneyebilirsiniz. Her gün belli bir miktar tarçınlı su içenler hızlı bir şekilde kilo verdiklerini söylüyorlar. İşte tarçınlı su içmek zayıflatır mı, tarçınlı su içmek 1 haftada 5 kilo verdirir mi sorularının cevapları…

Zayıflamak için özellikle sindirim sistemine katkı sağlamak gerekir. Sindirim sisteminin hızlanmasıyla kilo verme ve yağ yakma işlemi gerçekleşebilir. Sindirim sisteminin yavaş çalışması kilo alımına yol açan en önemli etkenlerden birisidir. Bu nedenle kilo vermek için ilk olarak sindirim sistemini hızlandırmak gerekir.

Tarçınlı su içerek zayıflamak için ilk olarak nasıl içilmesi ve nasıl hazırlanması gerektiğini bilmeniz gerekir.

Tarçınlı su içmek zayıflatmanın yanı sıra hızlı bir şekilde kilo vermenizin yanı sıra sağlığınıza da birçok faydalar sağlayabilir. Tarçınlı su içmek çeşitli faydalar sağlar. Ancak faydalarını saymadan önce ilk olarak tarçınlı su içmek zayıflatır mı sorusunu cevaplamak gerekir.

Tarçınlı su içenler düzenli bir diyetle beraber 1 haftada 5 kilo verebildiklerini söylüyorlar. Hem metabolizmayı hızlandırması açısından hem de tarçının yağ yakması özelliğinden faydalanarak kilolarınıza hızlı bir şekilde veda edebilirsiniz.

Tarçınlı su içmek kilo verdirir mi sorusunu yanıtladıktan sonra tarçınlı suyun diğer faydalarından kısaca bahsedelim…

Yağ yakar

Yağ akıcı özelliğe sahiptir.

Kanseri önler

Vücuttaki serbest radikallerin gelişimini engeller. Böylelikle kanseri önler.

Bağışıklığı güçlendirir

Her gün bir bardak tüketilmesi halinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

İltihaplanmalara iyi gelir

Boğazda meydana gelen iltihaplanmalara iyi gelir.

Gözenek sıkılaştırır

Tarçınlı su tonik olarak kullanıldığında cilde iyi gelmektedir. Gözenek sıkılaştırıcı etkisi vardır.

Tatlı isteğini azaltır

Kan şekerini de bastıran tarçınlı su, tatlı tüketimi isteğini büyük ölçüde azaltır.

Hafızayı güçlendirir

Aynı zamanda tarçınlı su içmek hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur.

Tarçınlı su nasıl hazırlanır?

Tarçınlı suyun hazırlanışı oldukça basittir. Üstelik evde bulunan malzemelerle kolay ve pratik bir şekilde hazırlanabilir.

Malzemeler

1 bardak su

1 çay kaşığı tarçın

Tarçınlı suyun yapılışı

Bir tencerenin içerisine su ekleyin ve kaynatın. Daha sonra kaynamış suyun içerisine bir çay kaşığı ve bir adet çubuk tarçın ilave edin.

Karışım ılıdıktan sonra öğünlerden önce aç karnına tüketebilirsiniz.

Önemli not: aynı zamanda tarçınlı suyu bir cam şişe ayarlayıp içerisine su ve çubuk tarçın ekleyerek günlük su ihtiyacınızı karşılayabilir, hızlı bir şekilde yağlarınızdan kurtulabilirsiniz.

Aynı zamanda tarçını yoğurdun içerisine koyarak da tüketebilirsiniz. Her gün aç karnına tüketilen tarçınlı yoğurtta hızlı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olabilir.

Tarçının fazla tüketilmesi halinde vücuda çeşitli zararlar verebilmektedir.

Tarçının fazla tüketilmesi halinde ortaya çıkardığı zararlar şu şekildedir;

- Tarçın vücut için her hangi bir zarar teşkil etmemektedir. Ancak diğer baharatlarda olduğu gibi fazla tüketimlerde bazı yan etkiler oluşturabilir. Tarçının faydalarından yararlanmak için belli ölçülerde kullanılması gerekir.

- Tarçın ölçüsüz olarak kullanıldığında kabızlık sorununu meydana getiebilir.

- Yüksek tansiyon nedeni ile devamlı ilaç kullanan kişilerde tarçın tüketimi kullanılan ilacın etkisini arttırabilir. Dolayısı ile kan şekerinin düşmesine neden olur.

- Ameliyat öncesi veya herhangi bir cerrahi operasyon geçirecek kişilere tarçın ve tarçınlı su tüketmeleri önerilmez