1 HAFTADA 64 TRAFİK KAZASI!
Trafikte ağır bilanço!
A+A-
Ülkede, 18-24 Kasım arasında 64 adet trafik kazası meydana geldi.
Polisten verilen bilgiye göre, kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Kazaların 17’si süratli araç kullanmak, 12’si kavşakta durmamak, 11’i yakın takip, 11’i dikkatsiz sürüş yapmak, 13’ü de diğer etkenlerden oldu.
Kazaların 26’sı Lefkoşa, 18’i Girne, 10’u Gazimağusa,6’sı Güzelyurt, 4’ü de İskele’de meydana geldi.
Etiketler : 18-24 Kasım, trafik kazası
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.