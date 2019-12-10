1 HAFTADA 71 KAZA 30 YARALI!

Polis Genel Müdürlüğü’nün haftalık trafik raporuna göre, söz konusu kazalar neticesinde 380 bin 620 TL’lik maddi hasar oluştu.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (18), kavşakta durmamak (15), yakın takip (11), dikkatsiz sürüş yapmak (14) ve diğer etkenler (13) olarak sıralanırken, kazaların 26’sı Lefkoşa, 20’si Girne, 19’u Gazimağusa, 3’ü Güzelyurt’ta, 3’ü de İskele’de meydana geldi.

Diğer yandan aynı dönemde ülke genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde kontrol edilen 6 bin 644 araç sürücüsünden suç işlediği tespit edilen bin 247’si ile ilgili ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 311’i süratli araç kullanmak, 9’u tehlikeli sürüş yapmak, 35’i dikkatsiz sürüş yapmak, 146’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 24’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 31’i alkollü araç kullanmak, 158’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 159’u trafik levha ve işaretlerine uymamak, 5’i trafik ışıklarına uymamak, 30’u muayenesiz araç kullanmak, 45’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 7’si “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 11’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 275’i diğer trafik suçlarından rapor edildi..