1 HAFTADA 81 KAZA!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, KKTC’de 3-9 Eylül tarihleri arasında toplam 81 adet trafik kazası meydana geldiği, bu kazalardan 12’si yaralanma, 69’unun da hasarla sonuçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, kazalarda toplam hasar miktarının 350 bin 600 TL olduğu da belirtildi.



Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:



“Lefkoşa 31;Gazimağusa 18; Girne 26; Güzelyurt 2; İskele 4”



Öte yandan, Polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 4 bin 397 araç sürücüsü kontrol edildi.



Kontrol edilen araç sürücülerinin 455’i ile ilgili ileri işleme gidildiği kaydedildi.



Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 90’ı süratli, 6’sı tehlikeli sürüş yapmak, 17’si dikkatsiz sürüş yapmak, 18’i seyrüsefer ruhsatsız, 17’si sürüş ehliyetsiz, 37’si alkollü araç kullanmak, 94’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 27’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 7’si trafik ışıklarına uymamak, 10’u muayenesiz, 24’ü sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 4’ü "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak 5’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 2’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 2’si takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 94’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

