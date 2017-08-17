1 HAFTADA ERİDİ!

1 hafta önce eşi Mustafa Ceceli ile çekilen fotoğraflarında kiloları alıp başını giden Selin İmer, Instaram'da paylaştığı fotoğrafında yaptığı photshop ile olay oldu.

Selin İmer sürpriz bir kararla evlendiği eşi Mustafa Ceceli ile tatile çıkmış, çift geçtiğimiz hafta Alaçatı'ya gitmişti. Fazla kiloları dikkat çeken İmer'in hamile olduğu bile iddia edilmişti. Bu haberlerden bir hafta sonra imer, ınstagram'dan Victoria Secret mankenlerinin fiziğine shaipmiş gibi photoshop ile kendini inceltti.

"1 HAFTADA BÖYLE DEĞİŞİM ANCAK PHOTOSHOP'LA OLUR"

İmer'in Mustafa Ceceli ile birlikte oturduğu yeni evinin balkonunda çekilen fotoğrafı Instagram'ı salladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları müthiş değişime dikkat çekerken, bazıları ise fotoğrafın photoshop'lu olduğu yorumunda bulundu.

1 hafta önce çekilen fotoğrafı: