1 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

İş arkadaşlarınızla kuracağınız diyaloglar baskı altında hissetmenize sebep olabilir. Unutmayın ki ani çıkışlar yapmak sizi yormaktan başka bir şeye yaramaz. Bunun yerine karşı tarafla uzlaşmaya gitmek her zaman ortamın gerginliğini alacaktır.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Gün içinde ufak sorunlarla karşılaşabilirsiniz fakat bunların moralinizi bozmasına asla izin vermeyin. Sabırlı olup derin bir nefes alın, kendinize zaman tanıyıp sakinleşmeye çalışın.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Partnerinizle beklenmedik planlar yapacağınız bir gün. Bu yüzden mükemmeliyetçi olmayı bırakın ve hayatın size getirdiklerini kucaklayın. Karşılaştığınız aksilikleri ise görmezlikten gelin.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün mutluluktan havalara uçmanızı sağlayacak haberler alacaksınız. Uzun zamandır üzerinde çalışıp planlar yaptığınız şeyler nihayet sonuç verecek. Sevdiklerinizin desteğini de yanınızda hissedeceğiniz bir gün. Aman kıskananlara dikkat!

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Uzun zamandır zihninizi kaplayan bir sis varmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Ne yapacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız size güzel haberlerimiz var. Bugün önemli kararlar vermeniz için en doğru günlerden biri! Kafanızı toplayıp doğru yolu seçmeniz için önünüzde hiçbir engel yok.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

İlişkinizde yolunda gitmeyen şeyleri artık ertelemek yerine partnerinizle paylaşmanın zamanı. Aklınızdaki soruları ona açık açık sormaktan çekinmeyin. Eğer bir partneriniz yoksa da bugün kendinizi inanılmaz seksi hissettiğiniz bir gün olmalı. Bunu fırsata çevirmeye ne dersiniz?

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün sorumlulukların altında boğuluyor gibi hissetmeniz olası. Her şeyle aynı anda uğraşmaya çalışmanız başarılı sonuç alma olasılığınızı düşürecektir. Bu yüzden planlı olmanızda fayda var.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Güne yüksek bir enerjiyle başlamış olmalısınız. Bu durum ilerleyen saatlerde işinizde karşılaşacağınız bir sorunu çözmenizde kolaylık sağlayacak. Bugünkü enerjinizle kafanıza koyup da başaramayacağınız bir şey yok!

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Ailenizle yaşayacağınız ufak tartışmalar modunuzu düşürebilir. Yine de pozitif kalmaya çalışın ve olayları abartmamaya özen gösterin.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün zor durumda olan sevdiklerinize destek olacaksınız. Durum ne kadar zorlayıcı olursa olsun tüm varlığınızla yanlarında olmak az da olsa onların yükünü hafifletecektir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün hiç ummadığınız gelişmelerden dolayı arkadaşlarınızla yaptığınız planları iptal etmek zorunda kalabilirsiniz. Fakat bu duruma üzülmeniz gerek yok çünkü ilerleyen günlerde katılacağınız bir etkinlikle bugünü telafi edeceksiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Detaylarda kaybolmaya başlayıp işlerinizi zamanında bitiremiyor olabilirsiniz. Bunun yerine büyük resme odaklanın ve hedefinize kolayca ulaşın.