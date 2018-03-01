1 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugünkü koşturmaca içinde yorucu ve yıpratıcı koşullar enerjinizi düşürebilir. Çalışma hayatınızda zaman alacak işler içine girebilir ve yeni sorumluluklar yüklenebilirsiniz. İş arkadaşlarınızı etkileyebileceğiniz ve olayları kendinize çevirebileceğiniz bir gündesiniz. Akşam saatlerinde ise ilişkiler konusunda hassas olaylar yaşanabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Çalışma hayatında kendinizi rahatça ifade edebileceğiniz bir gündesiniz. Güçlü kişilerle iletişim kurmaktan çekinmeyeceğiniz zamanlar var. Yaydığınız olumlu enerjiyle etrafınızdakileri etkilemek çok kolay olacak. Akşam saatlerinde yaşadığınız olaylarla ilgili tamamlanma içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde çatışmalar yaşanabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Aile hayatınızla ilgili konular gündeminize girebilir. Evi temizlemek ve gereksiz, pratik olmayan eşyalardan kurtulmak için de uygun bir gündesiniz. Aile büyükleri ile de ilgileneceğiniz bir zaman olabilir. Sizi güvencede hissettiren kişilerle birlikte olmak isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde bugün detaylar çok daha ön planda olabilir. Gün içinde akışta kalmaya özen göstermelisiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün dikkatinizi toplamanız gereken işlerle ilgilenebilirsiniz. Yazılı ve sözlü iletişiminizin yoğun olduğu bir gündesiniz. Kendinizi yazılı ve sözlü olarak ifade etmek için uygun bir gündesiniz. İşlerinizi halletmek için sıkça görüşme yapmanız ve farklı yerleri ziyaret etmeniz gerekebilir. Zaman alan işlerinize karşı, sakin kalmaya çalışın.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Finansal konularınız gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda kişisel yeteneklerinizi kullanmanız gerekebilir. Maddi konularınızla ilgili daha detaylı çalışmalara ve hesaplamalara girişebilirsiniz. Paranızın kontrolünün elinizde olmasını isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde ilişkileriniz üzerinden bir takım konular gündeme gelebilir ve önemli farkındalıklar yakalayabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Kendi özeliniz olan konulara eğilmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Size heyecan veren konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Hayatınızdaki eski ve köhne şeyleri çıkarmak isteyebilir, yenilenme sürecine girebilirsiniz. Çalışma hayatınızda dikkat gerektiren konular ön planda olacak. Bugün sağlığınıza da önem göstermek isteyebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Gizli kalan konulara karşı kendinizi savunmasız hissedebilirsiniz. Olaylar sizi kabullenme içine sokabilir. İçsel süreçler yaşamak, sizi yenilenmeye götürebilir. Etrafınızdakileri etki altına almak daha kolay hale gelecektir. Çalışma hayatındaki işlerin tamamlanması zamanınızı alabilir. Akşama doğru olayları anlamlandırmaya başlayabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Geleceğinizle ilgili yeni ümitler besleyeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Etrafınızdaki insanları etkileyebileceğiniz zamanlar var. Kişisel yeteneklerinizi sosyal konularda kullanabilirsiniz. Çalışma hayatınızda zorlandığınız zamanlarda, başkalarından destek alabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha fazla kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Üstlerinizle ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde detaylara yoğunlaşabilirsiniz. Gün içinde etrafınızdakileri etkilemek ve iş paylaşımı yapmak size iyi gelecektir. Dikkatli karar vermeniz gereken konular karşınıza çıkabilir. Akşam saatlerinde annenizle ilgili konular gündeminize gelebilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Düşüncelerinizi paylaşmak istediğiniz ortamlarda bulunmak hoşunuza gidecektir. Akademik konular gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda zaman alan işlerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ruhsal olarak yenilenmek için yolculuklara çıkmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Felsefi konulara yönelebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Duygusal yönden zorlayıcı konular gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran yıpratan koşullara karşı dikkatli olmalısınız. Hayatınızdaki sorumluluklarınızı etrafınızdakilerle paylaşmak isteyebilirsiniz. Banka işlerinizle ilgilenirken sakin olmaya özen gösterin. Finansal konularda size kriz çıkaran koşullara karşı yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerde yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. İlişkinizde halı altına süpürülmüş konular tekrar gündeme gelebilir. Her zaman gösterdiğiniz fedakârlığı bu sefer karşınızdaki kişiden bekleyebilirsiniz. Çalışma hayatınızda detaylara dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerde çatışmalar çıkabilir.