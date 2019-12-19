1 milyon TL'lik rekor teklif!

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan'a rekor teklif geldi. Yabancı bir oyuncak markası, 1 milyon TL'lik reklam teklifinde bulundu...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, oğulları Karan’ı geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına almışlardı. Doğmadan adına Instagram hesabı bile açılan Karan bebeğin geçtiğimiz günlerde ilk kareleri de sosyal medyada paylaşıldı. Doğduğu günden beri magazin dünyasının en çok konuştuğu bebeklerden biri olan Karan’a rekor bir teklif geldi.

Firmaların peşine düştüğü Karan bebeğe, yabancı bir oyuncak firması 1 milyonluk reklam filmi teklifinde bulundu. Ayrıca Karan’ın hesabında yapılacak bir paylaşım için 50 bin TL, hikaye için de 15 bin TL teklif edildiği iddia edildi. Ancak Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in tekliflere sıcak bakmadığı belirtildi.