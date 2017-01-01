1 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Yılın ilk gününde düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz bir gündesiniz. Gruplar ve arkadaşlıklar gününüze hareketlilik getirebilir.
BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Bugün kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. Ancak biraz daha esnek olmaya gayret etmelisiniz. Yapabileceğiniz çok şey var.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Bugün yeni şeyler keşfetmek ve hareket halinde olmak için güzel olanaklar var. Bazı karışıklıklar yüzünden paniğe kapılmamalısınız.
YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)
Bugün kendinizi duygusal açıdan daha hassas hissedebilirsiniz. Yalnız kalmamalı ve gereksiz endişelere kapılmamalısınız.
ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)
Bugün eşinizle ilişkilere daha fazla önem vermek durumunda olabilirsiniz. Ortaklaşa konularda yapılabilecek çok şey var.
BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
Bugün eşinizle ya da partnerinizle ilgili konularda daha dikkatli olmanız gerekebilir. Aynı zamanda eksik kalan işlerinizi de tamamlayabilirsiniz.
TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Hayatın güzel yönlerine açık bir gündesiniz. Sevdiklerinizle bir arada olmak size keyif verecek. Duygularınızı daha iyi anlatabilirsiniz.
AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )
Bugün aşkta ve sevdiklerinizle ilgili konularda daha tutkulu davranabilirsiniz. Yakın beraberliklerde ve ev hayatında daha akılcı olmak gerekebilir.
YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Bugün ziyaretler, konuşma ve görüşmeler açısından canlı geçebilir. Yeni yıl başlarken kendinizi daha hareketli hissedebilirsiniz.
OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)
Bugün başkalarından daha çok destek arayabilirsiniz. Duygusal alanda daha anlaşılır olmaya gayret etmelisiniz.
KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)
Ay burcunuzda ilerlerken kişisel alanda daha çok şey yapabilirsiniz. Ailenize, evinize ait konularla ilgilenmek de isteyebilirsiniz.
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
Bugün duygusal açıdan biraz iniş çıkışlı olabilir. Sezgilerinizi güvenebilirsiniz ancak olayları iyice kontrol etmeden bir karara varmamalısınız.
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