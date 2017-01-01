1 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Yılın ilk gününde düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz bir gündesiniz. Gruplar ve arkadaşlıklar gününüze hareketlilik getirebilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. Ancak biraz daha esnek olmaya gayret etmelisiniz. Yapabileceğiniz çok şey var.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün yeni şeyler keşfetmek ve hareket halinde olmak için güzel olanaklar var. Bazı karışıklıklar yüzünden paniğe kapılmamalısınız.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün kendinizi duygusal açıdan daha hassas hissedebilirsiniz. Yalnız kalmamalı ve gereksiz endişelere kapılmamalısınız.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün eşinizle ilişkilere daha fazla önem vermek durumunda olabilirsiniz. Ortaklaşa konularda yapılabilecek çok şey var.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün eşinizle ya da partnerinizle ilgili konularda daha dikkatli olmanız gerekebilir. Aynı zamanda eksik kalan işlerinizi de tamamlayabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Hayatın güzel yönlerine açık bir gündesiniz. Sevdiklerinizle bir arada olmak size keyif verecek. Duygularınızı daha iyi anlatabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün aşkta ve sevdiklerinizle ilgili konularda daha tutkulu davranabilirsiniz. Yakın beraberliklerde ve ev hayatında daha akılcı olmak gerekebilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün ziyaretler, konuşma ve görüşmeler açısından canlı geçebilir. Yeni yıl başlarken kendinizi daha hareketli hissedebilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün başkalarından daha çok destek arayabilirsiniz. Duygusal alanda daha anlaşılır olmaya gayret etmelisiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Ay burcunuzda ilerlerken kişisel alanda daha çok şey yapabilirsiniz. Ailenize, evinize ait konularla ilgilenmek de isteyebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün duygusal açıdan biraz iniş çıkışlı olabilir. Sezgilerinizi güvenebilirsiniz ancak olayları iyice kontrol etmeden bir karara varmamalısınız.