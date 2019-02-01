1 OCAK'TAN BERİ KAPALI OLAN YOL BUGÜN TRAFİĞE AÇILDI

Polis Basın subaylığı, aşırı yağışlar sonrası meydana gelen çökmeden dolayı 1 Ocak tarihinde itibaren trafiğe kapatılan Yeşilköy petrol istasyonu önündeki yolun, çalışmaların tamamlanması ile bugün yeniden trafiğe açıldığını açıkladı..