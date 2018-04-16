1 ÖLÜ,11 YARALI!

Ülke genelinde 9-15 Nisan tarihleri arasında meydana gelen 69 trafik kazasında, 1 Kişi öldü 11 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kazaların 1’i ölüm, 9’u yaralanmayla, 59’u hasarla sonuçlanırken, toplam hasar miktarı da 384 bin 950 TL oldu.

Kazaların 22’si Girne, 20’si Lefkoşa, 18’i Gazimağusa, 5’i İskele ve 4’ü Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Ayni dönem içerisinde ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, 823 trafik suçu rapor edildi.