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1 pozitif vaka daha!

1 pozitif vaka daha!

Uçuşları açmanın ardından vakalar peşpeşe gelmeye başladı!

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 779 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün çıkan pozitif vakanın gemi yoluyla ülkemize geldiğini, TC vatandaşı olduğunu açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif olan vakanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi  Karantina bölümünde tedavisine başlandığını belirtti. 

9  Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 779

Bugün saptanan Pozitif Vaka: 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka: yok

Bugün Kaybedilen Vaka: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 45.383

Toplam Vaka Sayısı: 115

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok

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