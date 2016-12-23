1 saatte 15 bin lira harcadı

Son olarak atv'nin 'Yeter' dizisinde rol alan Wilma Elles, önceki gün Nişantaşı'ndaki Nocturne mağazasından çıkarken görüntülendi. Kırmızı kıyafetiyle dikkat çeken güzel oyuncu, yılbaşı için 15 bin TL tutarında alışveriş yaptı.Elles, bir saat kaldığı mağazadan eli kolu dolu ayrıldı. İkiz bebeklerini evde bırakan güzel oyuncunun, alışveriş poşetlerini güçlükle taşıdığı görüldü. Elles, telaşlı bir şekilde aracına binip evinin yolunu tuttu.