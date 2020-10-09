1 Sterlin 10.30'a Dayandı!

Döviz kurlarının ateşinin bir türlü düşmediği yurt içi piyasalarda, dolar ve euro haftanın son işlem gününe de zirveden başladı. Dün 7,9479'la zirvesini güncelleyen dolar/TL, bu sabah saatlerinde de 7,95'in üzerine tırmandı. Euro/TL de sabahın erken saatlerinde tarihi seviyeleri olan 9,3621'i gördükten sonra piyasaların açılmasıyla birlikte zirvesin bir kademe daha yukarı taşıdı. Merkez Bankası'nın TL swap faizinde 150 baz puan artış yaparak yüzde 11,75'e yükseltmesinin ardından kurlar rekor seviyelerden bir miktar uzaklaştı.

Saat 10:40 itibarıyla dolar/TL 7,9320'den; euro/TL ise 9,3380'den el değiştiriyor. Borsa İstanbul da güne yüzde 0,20 artışla 1.152,74 puandan başladı.

Küresel piyasalarda iyimser hava korunuyor

Küresel piyasalarda, hafta boyu devam eden iyimser hava haftanın son işlem gününe de taşındı. ABD'de Başkan Trump'ın yeni teşvik paketi için müzakerelerin yeniden açıldığını söylemesi ve Pelosi ile Mnuchin'in dün 40 dakikalık bir görüşme gerçekleştirmeleri ABD vadeli endekslerine ve Asya borsalarına de olumlu yansıdı. ABD vadelilerinde yüzde 0,5'ler civarı artışlar yaşanırken Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,15 artarak Mart 2018'den beri en yüksek seviyeyi gördüğü 31 Ağustos'taki zirvesine yaklaştı.

Çin lokomotif endeksi resmi tatilin ardından ilk işlem gününde yüzde 1,5'in üzerinde değer kazanıdı. Japonya'nın Nikkei endeksi yedi buçuk ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra yatay seyre döndü.

Kaynak: Dünya.com