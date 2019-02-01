1 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

İş hayatınızda daha fazla sorumluluk almak isteyeceğiniz zamanlar var. Üstlerinizle olan iletişiminiz gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için ciddiyetle çalışacaksınız. Öğle saatlerinde sezgilerinize daha çok güvenebilirsiniz. Gün içinde annenizle zaman geçirmek size iyi gelebilir. Gizli kalmış konular açılabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Yeni ufuklara açılmak için daha pozitif bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda gerçekçi davranabilirsiniz. Çalışma hayatınızda yeni şeyler öğrenmek sizi daha ileriye taşıyacaktır. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün için de paylaşımda bulunmak için organizasyonlar yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde duygusal konular ön plana çıkabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Endişe duyduğunuz konular, yükler gündeminizi meşgul edebilir. Çalışma hayatınızda tamamlanması gereken konularda detaylarla ilgilenmeniz gerekebilir. Ortaklı para konularına ciddiyetle yaklaşmanız gereken zamanlar var. Finansal konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar sizi etkileyebilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

İkili ilişkilerde, evlilikte hassas bir denge arayışında olabilirsiniz. Açık düşmanlarınıza karşı dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Gün içinde yapacağınız anlaşmalar gündeminizde önemli bir yer tutabilir. Sorumlu olduğunuz konuları düzeltmek ve daha iyi hale getirmek için uğraşı içinde olabilirsiniz. Öğle saatlerinde hayal gücünüzü kullanmanız işleri kolaylaştırabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız sizi plan ve program yapmaya itebilir. Uğraştığınız işlerdeki eksikleri tamamlamak için zaman bulabileceksiniz. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Öğle saatlerinde kendinize zaman ayırabilirsiniz. İşte hizmet aldığınız kişiler gündeminizi etkileyebilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz zamanlar var. Aşk gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Öğle saatlerinde sanatsal uğraşlar içinde olmak isteyebilirsiniz. Çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Akşam saatlerinde gizli kalmış olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Eskide kalmış olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Öğle saatlerinde kendi iç sesinizi dinlemek daha kolay olabilir. Sorumlu olduğunuz konulara ciddiyetle yaklaşabilirsiniz. İşlerinizi düzeltip daha iyi hale getirmek için çabalayabilirsiniz. Akşam saatlerinde duygusal paylaşım içinde olabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Gün içinde iletişim yönünden hareketli bir gündeminiz olabilir. Yakın çevrenizle ilgili gelişmelerden etkilenebilirsiniz. Yapacağınız sözleşmelerde detaylar ön plana çıkabilir. Sorumlu olduğunuz konularda eksiklikleri tamamlamak için daha fazla çalışmanız gerekebilir. Akşam saatlerinde duygu derinliği içinde olacağınız zamanlar var.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Maddi kaynaklarla, paranız ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bütçe yapmak ve harcamalarınızı düzene sokmak sizi rahatlatacaktır. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek için çalışabilirsiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız desteklerle daha rahat ilerleyebilirsiniz. İşlerinize ciddiyetle yaklaşacaksınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Gün içinde kişisel yönden önem verdiğiniz konulara dikkatinizi verebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için hayal kuracağınız zamanlar var. Sezgilerinizle olayların üstesinden gelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ciddiyetle eğileceğiniz bir gündesiniz. Akşam saatlerinde gizli kalmış konular gündeme gelebilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün bilemediğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. İlişkide olduğunuz insanlara karşı kontrolünüzü kaybetmemeye özen gösterin. Öğle saatlerinde kendinizi daha fazla bulanık hissedebilirsiniz. Kabullenme içine gireceğiniz zamanlardasınız. Sizi hapseden kontrol dışı olaylardan rahatsızlık duyabilirsiniz. Akışta kalın.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Gün içinde gelecek beklentilerinizle ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. Arkadaşlarınızla paylaşım içinde olmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları düzeltmek ve daha iyi hale getirmek için çaba sarf edebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle güven ve paylaşım içinde olabilirsiniz.