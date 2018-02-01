1 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün keyif aldığınız konulara zaman ayırabilirsiniz. Planlarınızdaki değişiklikler nedeniyle toparlamanız gereken işlere yoğunlaşabilirsiniz. Ani değişkenler sizi yorabilir. Bitirilmesi gereken işlere yoğunlaşabilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Akşam saatlerinde sağlık konularında temkinli davranmalısınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Ev hayatınızda değişiklikler gündeme gelebilir. Emlak konularıyla ilgilenebilirsiniz. Babanızla olan işlere dikkat etmenizde fayda var. Gün içinde işlerinizdeki aksamalar keyfinizi kaçırabilir. Düzenlemeniz gereken konularla uğraşabilirsiniz. Akşam saatlerinde çocuklarınızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. İlişkide olduğunuz kişiye zaman ayırabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün yazışma ve konuşmalar gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde yeniden harekete geçebilirsiniz. Gün içinde yakın çevrenizde değişiklikler olabilir. Yeni haberler alabilirsiniz. Ticari konularda mücadele içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde ailevi konularda söz sahibi olacağınız durumlar gündeme gelebilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Parasal konularda başkalarından yardım alabilirsiniz. Eksik işlerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz. Yeteneklerinizi kullanacağınız işlerden para kazanabilirsiniz. İşlerinizde tekrar eden durumlar olabilir. Akşam saatlerinde yakın çevrenizdeki kişilerle program yapmak size iyi gelebilir. Ticari konulara önem verebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün sizin için önemli olan konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde başkalarından yardım alabilirsiniz. Üstlerinizle ilişkilerinize dikkat etmenizde fayda var. Fazla göze batmamaya çalışın. Yeteneklerinizle ilgili konularda harekete geçebilirsiniz. İşlerinizde yavaşlamalar olabilir. Akşam saatlerinde parasal konulara yönelebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün bilemediğiniz konulardan dolayı engellenmiş hissedebilirsiniz. İşlerinizde aksamalar olabilir. Evraklarınızı toparlayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda bürokratik kısıtlamalar olabilir. Üstlerinizle iletişimize dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde kendinize yönelebilirsiniz. Hassas olduğunuz konular gündeme gelebilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün geleceğe yönelik konularda tamamlanmalar olabilir. Aynı iş çevresinde olduğunuz kişilerle iletişiminizi arttırmak sizi güçlendirebilir. Sorumlu olduğunuz konularda ani değişiklikler yaşayabilirsiniz. Gün içinde işlerinizde yavaşlamalar olabilir. Akşam saatlerinde bilemediğiniz konulardan dolayı sıkıntılar çıkabilir. Engellerle karşılaşabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda dalgalanmalar olabilir. Üstlerinizle görüşmeleriniz önem kazanabilir. Gün içinde daha fazla göz önünde olmak isteyebilirsiniz. İşlerinizi istediğiniz hızda ilerletemeyebilirsiniz. İlgilendiğiniz konuları düzenlemek durumunda kalabilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle program yapabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün sorumlu olduğunuz işlerinizi olgunlaştırmak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konularda daha aktif olmak isteyebilirsiniz. Eğitim işlerinizde yavaşlamalar olabilir. Gün içindeki değişiklikler işlerinizi yavaşlatabilir. Akam saatlerinde daha fazla görünür olmak isteyebilirsiniz. İşlerinizde sorumluluklarınız aratabilir. İlişkilerinize dikkat etmenizde fayda var.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün endişe duyduğunuz konuların üzerine gitmek isteyebilirsiniz. Finansal konuları çözüme kavuşturmak için harekete geçebilirsiniz. Gün içinde işlerinizdeki yavaşlama keyfinizi kaçırabilir. Organize etmeniz gereken şeylerde aksaklıklar olabilir. İşlerinizdeki eksiklere yoğunlaşabilirsiniz. Akşam saatlerinde kısa yolculuklar gündeme gelebilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Eşinizle ilgili konularda sakinliğinizi korumanız gereken bir gündesiniz. Bazı konulara tepkisel davranabilirsiniz. Olayları yönetmekte zorlanabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konular çalışma arkadaşlarınızla planlayabilirsiniz. Gün içinde işlerinizde eksik kalan kısımlarla ilgilenebilirsiniz. Akşam saatlerinde finansal konulara yoğunlaşabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Çalışma hayatında toparlamanız gereken konular gündeminizi meşgul edebilir. İşinizle ilgili sorumluluklarınız artabilir. Gün içinde başkalarıyla paylaşım içinde olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde gelişmeler olabilir. Geçmişte kalan işleri tamamlama fırsatı doğabilir. Akşam saatlerinde eşinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz.