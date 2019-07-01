1 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün kişisel yeteneklerinizi daha iyi değerlendirebilirsiniz. Ancak parasal konular ve harcamalar üzerinde de durma gereği var.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken, şahsi konulara daha çok zaman ayırabilirsiniz. Ailevi işler ve evinizi ilgilendiren konularla daha yakından ilgilenebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün endişe ve huzursuzluklarınızı anlamaya çalışmalısınız. Kimi zaman parasal bir konunun ya da güven kaybının yaratabileceği huzursuzluklar olabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün gelecek yönünde olumlu düşünmek daha kolay olabilir. Ailevi bir konuda ya da sevdiklerinizle ilgili bir alanda çok şey yapabilir ve arkadaşlarla da paylaşım içinde olabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün sorumluluklar ya da sizi meşgul eden şeyler daha fazla öne çıkabilir. Maddi konularda daha az üsteleyici olmaya çalışmalısınız.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün daha akıcı koşullar ve olumlu duygular içinde olabilirsiniz. Yolculuklar ya da eğitsel imkanlar sayesinde çok şey kazanabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Ortaklı bir konu, bir beklenti sizi daha huzursuz edebilir. İlişkilerde aradığınız güveni bulabilmek için kendinizi yıpratmamaya çalışmalısınız. Akışta kalmaya bakın

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün Ay karşıt burcunuzda ilerlerken başkalarına daha odaklı ve hassas olabilirsiniz. Parasal bir iş ya da anlaşma da sizi meşgul edebilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün enerjinizi daha iyi kullanmaya gayret edebilirsiniz. Ancak düşüncelerinizi toparlamak ve daha pratik davranmak da gerekiyor.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün aşkta ve sevdiklerinizle ilgili konularda daha pozitif olabilirsiniz. Hayatın pozitif yönlerine zaman ayırmaya çalışmalısınız. Çocuklarla da daha çok uğraşabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün evle ilgili konular, evde yapılabilecek işler var. Toprağa ya da ailenize ilişkin konular için daha çok çaba sarfedebilirsiniz. Esnek olmakta fayda var.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün görüşmeler, sohbetler ve yaratıcı uğraşlar açısından oldukça destekleyici olabilir. Yakın çevrenizde çok daha etkin olabilirsiniz.