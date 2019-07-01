1 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Bugün kişisel yeteneklerinizi daha iyi değerlendirebilirsiniz. Ancak parasal konular ve harcamalar üzerinde de durma gereği var.
BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Bugün Ay burcunuzda ilerlerken, şahsi konulara daha çok zaman ayırabilirsiniz. Ailevi işler ve evinizi ilgilendiren konularla daha yakından ilgilenebilirsiniz.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Bugün endişe ve huzursuzluklarınızı anlamaya çalışmalısınız. Kimi zaman parasal bir konunun ya da güven kaybının yaratabileceği huzursuzluklar olabilir.
YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)
Bugün gelecek yönünde olumlu düşünmek daha kolay olabilir. Ailevi bir konuda ya da sevdiklerinizle ilgili bir alanda çok şey yapabilir ve arkadaşlarla da paylaşım içinde olabilirsiniz.
ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)
Bugün sorumluluklar ya da sizi meşgul eden şeyler daha fazla öne çıkabilir. Maddi konularda daha az üsteleyici olmaya çalışmalısınız.
BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
Bugün daha akıcı koşullar ve olumlu duygular içinde olabilirsiniz. Yolculuklar ya da eğitsel imkanlar sayesinde çok şey kazanabilirsiniz.
TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Ortaklı bir konu, bir beklenti sizi daha huzursuz edebilir. İlişkilerde aradığınız güveni bulabilmek için kendinizi yıpratmamaya çalışmalısınız. Akışta kalmaya bakın
AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)
Bugün Ay karşıt burcunuzda ilerlerken başkalarına daha odaklı ve hassas olabilirsiniz. Parasal bir iş ya da anlaşma da sizi meşgul edebilir.
YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Bugün enerjinizi daha iyi kullanmaya gayret edebilirsiniz. Ancak düşüncelerinizi toparlamak ve daha pratik davranmak da gerekiyor.
OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)
Bugün aşkta ve sevdiklerinizle ilgili konularda daha pozitif olabilirsiniz. Hayatın pozitif yönlerine zaman ayırmaya çalışmalısınız. Çocuklarla da daha çok uğraşabilirsiniz.
KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)
Bugün evle ilgili konular, evde yapılabilecek işler var. Toprağa ya da ailenize ilişkin konular için daha çok çaba sarfedebilirsiniz. Esnek olmakta fayda var.
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
Bugün görüşmeler, sohbetler ve yaratıcı uğraşlar açısından oldukça destekleyici olabilir. Yakın çevrenizde çok daha etkin olabilirsiniz.
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