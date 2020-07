"1 Temmuz’dan itibaren görülen tüm vakalar yurt dışından!"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 36 olan solunum cihazı sayısının 130’lara çıkarıldığını, ihtiyacın giderildiğini dile getirerek, tüm hastanelerin belli bir standarda getirilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü söyledi.



GAÜ’den devralınan Girne’deki hastanenin hızlı bir şekilde devreye girmesi için planların yapıldığını söyleyen Pilli, Güzelyurt Hastanesi ihalesine önümüzdeki hafta çıkılacağını kaydetti.



Pilli, dün 10 kişilik bir heyetin TC’den geldiğini yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin yapılması çalışmalarına başladığını, heyetin beş gün kalarak ihtiyaçları belirleyeceğini ve yıl sonunda projenin biteceğini, hedefin 2023 yılında hastaneyi tamamlamak olduğunu belirtti.



Pandemi döneminde başlangıçtaki durumla şimdiki durumun farklı olduğunu söyleyen Pilli, test kapasitesinin artırıldığını, her gün gelen iki bin yolcunun testlerini yapıldığını kaydetti.

1 Temmuz’dan itibaren kapıların açılmasıyla yeni vakalar görülmeye başlandığını, görülen tüm vakaların yurt dışından gelen vakalar olduğunu iç temas tespit edilmediğini belirten Pilli, şu ana kadar iki vakanın taburcu edildiğini, diğer vakaların da durumlarının iyi olduğunu söyledi.



Semptomu olmayan hastaların Covid 19 negatif oluncaya adar pandemi otelinde bekletildiğini belirten Pilli, vakaların hemen hemen hiçbirinin sıkıntısı olmadığını kaydetti.



Temaslı takip ekibinin temaslıları bulup 14 gün karantinaya aldığını söyleyen Pilli, temas eden herkesin özenle tespit edildiğini belirterek, ekibe teşekkür etti.



Pilli, 15 gün önce Rum tarafına giden tüm işçileri taradıklarını, pozitife rastlanmadığını, her gün günde 300 iç tarama yapıldığını, ateş öksürük şikayetleri ile yapılan başvurulara da PCR’larının yapıldığını söyleyerek, 22 günde bunların hiçbirinde pozitife rastlanmadığını belirtti.



Halka seslenen Pilli, “COVID 19 bitmemiştir. Dünyada salgın devam ediyor, herkes kendine düşen görevi yaparsa, sıkıntı olacağını sanmıyorum. Açılmak da gereklidir. Sağlık ön planda tutularak tedbir almaya devam etmeliyiz.” dedi.



Pilli, bazı kişilerin, hastanede COVID 19 hastaları bulunduğu için halkın hastaneye gitmeye korktuğunu söylediğini, bunların gerçek dışı olduğunu söyleyerek, Sağlık Bakanı olarak her gün hastaneye gittiğini öyle bir şey olmadığını belirtti.



COVID 19 hastalarının ayrı bir yerde olduğunu vurgulayan Pilli, hastaneye giderken kişilerin tedbir alması ve önlemlere uyması gerektiğini kaydetti.



Hastaneden bir bulaş olamayacağını, her şeyin kontrol altında olduğunu dile getiren Pilli, her gün hastaneye uğradığını, uğramaya devam edeceğini belirtti.



Pilli, ülkede hiçbir şeyin zamanında olmadığını, hastanenin de zamanında olmadığını, önemli olanın yapılması olduğunu, hazırlanan epidemiyolojik raporun da geç de olsa çok iyi bir şekilde hazırlandığını, raporun KKTC raporu olarak Rum tarafına gittiğini söyledi.



Sağlıkta önümüzdeki günlerde pandemi ile ilgili yeni çalışmalar yapılacağını ve bunların açıklanacağını dile getiren Pilli, gerekli önlemleri aldıklarını söyleyerek halka, bakanlığa güvenmeleri çağrısında bulundu.



“Salgının en iyi şekilde atlatılacağına inanıyorum. Ne gerekirse yapacağız. Kurallara uyun. Uyulmazsa sorun çıkıyor” diyen Pilli, yasanın verdiği yetki dahilinde kurallara uymayanlara ceza uygulanacağını vurguladı.