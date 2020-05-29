1 Temmuz’dan itibaren turistler gelebilecek

Özersay, toplantıda, sağlık altyapısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, özellikle Girne’de bir hastane yapılması ve Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanmasıyla ilgili bazı kararlar alındığını, konuyla ilgili detayların Sağlık Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Ülkeye kara, deniz ve hava sınır kapılarından girişlere ilişkin olarak bazı değişiklikler yapılması yönünde karar üretildiğini de belirten Özersay, ülkeye girebilecek olan kişilerin üç kategoriye ayrıldığını anlattı.

“Yurt dışında bulunan KKTC vatandaşlarından olağan ikametgahı KKTC olan vatandaşlar 1 Haziran itibarıyla ülkeye gelebilecek. Ancak bu kişler karantinaya alınacak. Karantina bedeli hükümet tarafından karşılanacak.

8 Haziran tarihinden itibaren ise KKTC vatandaşı olmasa da ülkede çalışma, oturma, öğrenci izni bulunanlar ülkeye gelebilecek. Ancak 14 günlük karantina bedelleri kendileri tarafından karşılanacak.

1 Temmuz’dan itibaren ise bugün var olan şartlar değişmez ve koşullar daha olumlu gelişirse, Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği şekilde ülkeye turistler ve diğer yabancılar da gelebilecek.”

Kurul Sözücüsü Özersay, 1 Temmuz’dan itibaren turistlerin de belkli koşullarla KKTC’ye gelebileceğini, yüksek risk veya düşük risk taşıyan ülkelerden gelecek olanlara farklı prosedürler uygulanacağını anlattı.

Özersay, 1 Haziran tarihinden itibaren Pile’de yaşayan vatandaşların ülkeye girişi ile ilgili de düzenleme yapılacağını belirtti.

Özersay, “KKTC’de işi ve işyeri bulunan vatandaşlar PCR testi negatif çıkması halinde ülkeye girebilecekler. Ancak, Rum tarafına gitmemek gibi kişisel teminatlar verecekler.” dedi.

Özersay, bu düzenleme çerçevesinde 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle Pile’de yaşayan vatandaşlara PCR testi yapılmaya başlanacağını kaydetti.

Bakanlar Kurulu’nda yurtdışında vefat eden KKTC vatandaşlarının cenazelerinin ülkeye getirilmesiyle ilgili de karar üretildiğini belirten Özersay, yurt dışında her ne sebeple vefat etmiş olursa olsun, cenazelerin 1 Haziran’dan itibaren bazı kurallar çerçevesinde ülkeye getirilip defnedilebileceğini açıkladı.

Özersay, gece sokağa çıkma yasağının ise 1 Haziran’dan itibaren kalkacağını ancak maske kullanma zorunluluğunun devam edeceğini kaydetti.

Özersay, toplu taşımayla iglili kuralların ise önümüzdeki hafta Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından değerlendirileceğini ancak, ancak personel taşyan servislerin 1 Haziran’dan itibaren hizmet verebileceğini söyledi.

Spor müsabakalarının ne zaman ve hangi şartlarda başlayacağı konusunda Sağlık Bakanlığı’na yetki verildiğini belirten Özersay, casinoların imtiyaz ücretlerini yerine getirmeleri durumunda açılabileceklerini kaydetti.

Özersay, süpermarketlerin ise bundan böyle saat 22.00’ye kadar açık olacaklarını belirtti. Bakanlar Kurulu sınıf geçme sınav tüzüğünde de değişiklik yaptı. Buna göre sınavla değil ortalamaya bakılarak sınıf geçilerek, mezun olunacak. Bazı hallerde ise sınav uygulanacak.

Kudret Özersay, daha önce açıklanan ikinci destek paketine ek olarak Haziran ayı ortasında ikinci bir ekonomi destek paketi açıklanacağını da kaydetti.

Kamu Hizmeti Komisyonu ile ilgili olarak da Özersay, Komisyon’un Cumhurbaşkanı tarafından üye atanmaksızın eksik üye ile de toplanabilmesi konusunda düzenleme yaptıklarını belirtti.