1 yeni Pozitif Vaka! Toplam vaka sayısı 5'e çıktı !

Bakan Pilli:" Toplam 889 test yapıldı, 1 pozitif vaka tespit edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 889 olduğunu, 1 pozitif vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, bugün yapılan 889 test sonucuna göre 1 pozitif vaka tespit edildiğini, vakanın havayolu ile ülkemize gelen TC uyruklu bir kişi olduğunu belirtti. Pilli, bugün çıkan 1 pozitif vaka ile birlikte ülkemizde vaka sayısının 5’e çıktığını söyledi.

Herşeyden önce sağlık diyen Bakan Pilli, halkımızın bu dönemde kurallara uyması gerektiğini bir kez daha yineleyerek, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini, özellikle 65 yaş üzerinde olanların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durması ve kendilerini koruması gerektiğini vurguladı.

4 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 889

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka: yok

Bugün Kaybedilen Vaka: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 40.989

Toplam Vaka Sayısı: 113

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok