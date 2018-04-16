1 YILLIK EMEĞİ ÇÖPE GİTTİ!

Funda Karadurak adlı 21 yaşındaki vatandaş, Türkiye ile eş zamanlı olarak hafta sonu yapılan Açık Öğretim Sınavı’nda çifte uygulamaya maruz kaldığını ve sınava alınmadığını iddia ederek isyan etti.

Özlem ÇİMENDAL

Funda Karadurak adlı 21 yaşındaki vatandaş, Türkiye ile eş zamanlı olarak hafta sonu yapılan Açık Öğretim Sınavı’nda çifte uygulamaya maruz kaldığını ve sınava alınmadığını iddia ederek isyan etti.

“Açık Öğretim girebilirsin dedi, polis giremezsin dedi”

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim’de Sağlık Kurumları ikinci sınıf öğrencisi olan Karadurak, öğrenci belgesi ve sınav giriş belgesi ile sınavlara girişi yapılabileceği bilgisinin Açık Öğretim’den kendisine verilmesine rağmen, sınav giriş belgesi ve öğrenci kimlik kartı ile sınavın pazar günkü oturumuna kapıda görevli polis ve güvenlik görevlileri tarafından kabul edilmediğini dile getirdi. Karadurak, “Sınava alınmadığımı ilettiğim Açık Öğretim yetkililerinden, eğer bir gün önce öğrenci kartı ile sınava girildiyse, bir gün sonra da almaları gerektiği yönünde açıklama yapıldı ancak sınava alınmadım” ifadelerini kullandı.

“Bir gün önce alındığım sınava bir gün sonra alınmadım, hiçbir uyarı yapılmadı”

Açık Öğretim Öğrenci Bürosu’ndan kendilerine öğrenci kimliklerini ibraz etmeleri halinde sınava alınabilecekleri bilgisinin verilmesi üzerine sınavın cumartesi oturumunda bir sorun yaşamadan sınava girdiğini, ancak ikinci günkü pazar oturumunda, kapıdaki polis memuru ve güvenlik görevlilerinin belgeyi kabul etmeyerek kendisini sınava almadığını anlatan Karadurak, “Sınavın bir gün önceki cumartesi oturumuna öğrenci kimlik kartım ve sınav giriş belgemle girerken hiçbir sorun yaşamama rağmen, pazar günkü oturumda beni sınava bu belgelerle alamayacaklarını söylediler. Eğer öğrenci kimlik kartı geçerli değil ise neden cumartesi günkü oturuma beni aldılar, ya da bana pazar günkü oturumda sorun yaşayacağım uyarısında bulunmadılar. Biz uykusuz emek vererek bu sınavlara hazırlanıyoruz ama keyfi ve umursamaz uygulamalar nedeni ile mağdur oluyoruz” dedi.

“Emeklerimiz keyfi uygulamalarla çöpe atılıyor”

Karadurak şöyle devam etti: Ben de bir gün önce aldıklarını, eğer sorun var ise dünden beni uyarmaları gerektiğini söyledim. Sınava alınmadım. Bütün bir yıllık emeklerim çöpe gitti. Ben hem çalışıp hem de okuyan biriyim, bizim emeklerimiz bu kadar kolay çöpe atılmamalı. Bu vicdansızlıktır.”

“Kapıda polis ve güvenlik görevlileri pasaport ile de giriş yapamayacağımı söyledi ve sınava almadı”

Sınav giriş belgesinde sınav kabul şartlarında geçerli olan resmi evraklar içerisinde kimlik kartı ve süresi geçerli pasaport şartının olmasına rağmen pasaportunun da geçerli belge olarak sayılmadığını ve sınava yine alınmadığını savunan Karadurak, “Yanımda sadece kimliğim yoktu, ancak giriş şartlarında kimlik ve pasaportun kabul şartı olmasına rağmen, kapıdaki polis ve güvenlik görevlileri beni pasaport ile de sınava alamayacağını söyledi ve sınava almadı” ifadelerini kullandı.

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