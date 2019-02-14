10.000 metre yüksekte ölümden döndüler

ABD'de Delta Havayolları'na ait bir uçakta panik yaşandı... California'dan Seattle'a seyreden uçak olumsuz hava şartları dolayısıyla tam iki kez türbülansa girdi. Yaklaşık 34.000 feet yüksekte uçak iki kez türbülansa girdi. İki kez burun üstü düşüşe geçen uçakta çok sayıda yolcu yaralandı, uçak acil iniş yaptı.