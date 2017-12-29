10 ALIP 1 SATIYORUZ!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ihracat ve ithalat verileri üçüncü çeyrekte artış gösterdi. İhracattaki artış yüzde 19 seviyesi ile dikkat çekiyor. Yine de aldığımız sattığımızdan kat kat fazla

Bertuğ TOPAL

Ticaret Dairesi tarafından açıklanan ihracat ve ithalat verilerine göre KKTC’nin 2017 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında ihracat 15,2 milyon, Temmuz ayındaki ithalat ise 127,4 milyon dolar olarak açıklandı.

Bir önceki yılın aynı dönemlerine göre 2017 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında ihracat yüzde 19,53, Temmuz ayında ithalat ise yüzde 1,05 oranında arttı.

Ülkedeki üretim ve ihracaatın artmasının olumlu bir artış olarak görülürken, ithalatın ihracata göre daha az artış olması da ciddi bir gelişme olarak nitelendi.

Zirve ve dip arasındaki fark azalıyor

İhracaatın yıllık hareket ortalaması 2015 yılı Mayıs ayı sonrası dönemde ise düşüşe geçti. Ayrıca ihracat hacminin volatilitesi ile ihracatın zirve ve dip yaptığı dönemler arasındaki fark yavaş da olsa azalıyor.

İthalatta artış gözlemleniyor

İthalatta ise, 2009 yılının Şubat ayından itibaren gerçekleşen en düşük seviye, 2016 yılının Ocak ayında 88 milyon ABD doları ile kaydedildi. İthalat yıllık hareketli ortalamasına bakıldığında, Ocak 2015 sonrası dönemde yön değiştirerek düşme eğilimine girdiği, fakat Eylül 2016 sonrası dönemde tekrar yükselişe geçtiği görülüyor.

İhracatın ithalatı karşılama oranının düşük

İhracatın ithalatı karşılama oranının düşük olması nedeniyle KKTC’nin dış ticaretinin artması, dış ticaret açığının artması anlamına gelmekte ve ülke ekonomisinin dışa bağımlılığına işaret ediyor.

Temmuz 2016 – Temmuz 2017 döneminde ticaret hacmi 131,5 milyon ABD dolarından 135,8 milyon ABD dolarına yükselmiş, dış ticaret açığı ise sırasıyla 120,6 milyon ve 118,9 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

2006 – 2010 yılları arasında ihracatın ithalatı karşılama oranı ortalama olarak yüzde 5 oranında gerçekleşirken, 2011 – 2014 döneminde yüzde 7,3 seviyesine ulaşmıştır. 2015 ve 2016 yıllarında bu oran sırasıyla yüzde 8,4 ve yüzde 6,95’dir. 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise 7,52 olarak gerçekleşti.

Türkiye’ye ihracat artmaya devam ediyor

2017 yılının ilk sekiz ayında Türkiye’nin, Diğer Avrupa Ülkeleri’nin ve Diğer Ülkeler gruplarının toplam ihracat içindeki payında bir önceki yıla kıyasla artış kaydedilirken, AB ülkeleri ve Orta Doğu ve Arap Ülkeleri gruplarının paylarında ise düşüş görülüyor.

En büyük pay Türkiye’nin

KKTC’nin gerçekleştirdiği toplam ithalat içinde en büyük paya sahip olan Türkiye’nin payı 2017 yılı Temmuz sonu itibarıyla yüzde 60,3.

Öte yandan toplam ithalatımız içindeki payı 2016 yılında 2,8 puan artan AB ülkelerinden yapılan ithalatın payı, 2017 Temmuz itibarıyla yüzde 0,9 oranında azalarak yüzde 20’ye geriledi. 2017 yılının ilk yedi ayında Türkiye, AB veUzak Doğu ülkelerinden yapılan ithalatta azalış, diğer ülke gruplarında, Orta Doğu ve Arap Ülkeleri ve diğer Avrupa Ülkelerinden yapılan ithalatın paylarında artış gerçekleşti.

Havadis