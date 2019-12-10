10 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

İlişkinizde veya iş hayatınızda yaşadığınız sorunlara daha diplomatik bir açıdan bakmanız gerekiyor. Duygusal yönünüzün ağır basmasını engellemeye çalışın ve dengeyi kurun.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Partnerinizin söylediklerine karşı sessiz kalarak ona ceza verdiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Bu yaptığınız, ne hissettiğiniz ve neye ihtiyacınız olduğunu belirtmediğiniz sürece bir anlam ifade etmiyor. Bunu göz önünde bulundurun ve bu çocuksu davranışınızdan vazgeçin.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

İşinizde aynı bir yıldız gibi parlıyorsunuz. Bu yüzden yaptığınız işe dikkatinizi biraz daha fazla vermelisiniz. Ne kadar güçlü olduğunuzu herkese kanıtlayın.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bir arkadaşınızın yaptığı yorumlar size çok saçma gelmesine rağmen kafanızı kurcalamaya devam ediyor. Bu konu hakkında daha fazla düşünmeye devam ederseniz üzülebilirsiniz. Önemli olan arkadaşınızın değil, sizin fikirleriniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün yalnız zaman geçirmek isteseniz de çevrenizdeki insanlar sizi sürekli bir yerlere sürüklemeye çalışacak. Kimseyi mutlu etmek için kendi keyfinizden taviz vermeyin. Evde vakit geçirmek istiyorsanız bunu yapın.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Büyük planlar yapmaktan hoşlanmasanız da bugün bu konu hakkında oldukça yeteneklisiniz. Çevrenizdeki insanlar sizin kadar düzenli ve organize yeteneği yüksek olmadığı için bugün bu görev size düşecek.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün anlaşmazlığa düştüğünüz biriyle aranızda bir aşkın kıvılcımı oluşabilir. Bu yaşadığınız tartışmalar küçük bir flörtün habercisi olmalı.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Biri sizinle uzun süre göz teması kuruyorsa, gülümsüyorsa, daha kişisel sorular sorup sizi daha yakından tanımaya çalışıyorsa artık bu işaretleri anlamanız gereklidir. Kesinlikle çekingen davranmayın ve siz de bu kişiyi tanımaya çalışın.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

İçinizdeki gücü fark edip onu beslemenin zamanı geldi. Bunu yaptığınız zaman bu enerjinizi çok farklı alanlarda kullanabileceksiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Sevdiklerinize verdiğiniz değerden bir gün bile kuşku duymadınız. Fakat sevdikleriniz, onları ne kadar önemsediğinizin farkında değil. Bu yüzden onlara olan sevginizi gösterin. Bir mesaj atabilir, telefon açabilir ya da onları yemeğe çıkarabilirsiniz. Seçim sizin!

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Hatalar yapılabilir. Bazı hatalar ise öyle yanlış zamanlarda yapılır ki insanı pişman eder. Bugün bu tarz bir hata yapma olasılığınız çok yüksek. Bu yüzden adımlarınızı kontrollü bir şekilde atmaya çalışmalısınız.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Mutluluğa erişebilmek için kendinizi insanlara daha doğru şekilde ifade etmeniz gerektiğini kabullenmelisiniz. Başka bir deyişle daha sağlıklı bir hayat için duygularınızı -iyi ya da kötü- paylaşmalısınız denilebilir.