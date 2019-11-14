10 AYDA 714 BİN 789 TL DEĞERİNDE MAL MÜSADERE EDİLDİ

Ticaret Dairesi, yılbaşından bu yana 5 bin 324 iş yerini denetledi ve toplam 714 bin 789 TL değerinde malı müsadere etti, 305 bin TL ceza kesti



Ticaret Dairesi İç Ticaret Şubesi denetçileri, yıl başından 31 Ekim’e kadarki süreçte, 5 bin 324 iş yerini denetleyerek, toplam 714 bin 789 TL değerinde malı müsadere etti. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Ticaret Dairesi'ne bağlı İç Ticaret Şubesi denetçileri Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'un talimatıyla ülke genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Market, restoran ve kafelerde denetimlerini artırarak sürdüren Ticaret Dairesi, denetimlerde marketlerde son kullanma tarihi geçmiş, etiketi olmadan satış yapılan ürünler, ambalajı bozulmuş ürünler, rafta farklı kasada farklı fiyat uygulamalarını kontrol etti. Denetimler sırasında toplam 714 bin 789.00 TL değerinde mal müsadere edildi. Bunun yanında kurallara uymayanlar için de cezai işlem yapıldı. 305 bin 108.00 TL’lik cezai işlemin yapıldığı denetimlerde; etiket şartlarına uymayan ancak sağlık açısından sakıncası bulunmayan ürünlerden 8 bin 637 TL’lik kısmı Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı çocuk yuvalarına bağışlandı.



