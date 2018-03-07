Lefkoşa12 °C

  1. HABERLER

  2. SAĞLIK

  3. 10 DAKİKADA 10 YAŞ VERİN
10 DAKİKADA 10 YAŞ VERİN

10 DAKİKADA 10 YAŞ VERİN

10 dakikada 10 yaş verin

A+A-

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan cilt uzmanı Carina Gross, dış deride doğal olarak bulunan ‘hyalüronik asit’in günde 10 dakikayı geçmeyen uygulamalarla korunması halinde, cilt yaşının 10 yıl geriye atabileceğini iddia etti.

Gross’un bu asidin azalmasını önlemeye yönelik önerileri ise şöyle: Sabah kalkar kalmaz ılık limonlu su için ve hafif hafif parmaklarınızla yüzünüze masaj yapın.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.