10 DAKİKADA 10 YAŞ VERİN

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan cilt uzmanı Carina Gross, dış deride doğal olarak bulunan ‘hyalüronik asit’in günde 10 dakikayı geçmeyen uygulamalarla korunması halinde, cilt yaşının 10 yıl geriye atabileceğini iddia etti.

Gross’un bu asidin azalmasını önlemeye yönelik önerileri ise şöyle: Sabah kalkar kalmaz ılık limonlu su için ve hafif hafif parmaklarınızla yüzünüze masaj yapın.