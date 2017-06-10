10 HAZİRAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Hafta sonunda yapılması gereken işler ağır basabilir. Günün ilk yarısında sıkışık koşullar var. Öğleden sonra daha planlı olabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Günün ilk yarısında bazı sıkışıklıklar ya da endişeler olsa bile, öğleden sonra kendinizi geliştirebileceğiniz yenilikler yapabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün karşınızdakileri daha iyi dinlemeye bakın. Bazı aksilikler, sıkışıklıklar yaşanabilir. Kimi zaman tecrübelerden çok şey öğrenebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün fiziksel enerjinizi daha iyi kullanmaya özen göstermelisiniz. Sağlığınıza ilişkin gelişmeler ve aynı zamanda bazı terslikler söz konusu olabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Günün ilk yarısında çocuklarla ya da sevdiklerinizle ilgili konularla daha çok ilgilenebilirsiniz. Ayrıca yapmanız gereken yeni işler de gündeme gelebilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Günün ilk yarısında daha bağlayıcı olabilecek uğraşlar, bitişler söz konusu. Öğle sonrasında sevdiğiniz, önemsediğiniz bir uğraşa zaman ayırabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün düşünceleriniz daha çok sorumluluklar ve yakın çevrenizle ilişkili olabilir. Ailenizi ve yerleşiminizi ilgilendiren konularla da ilgilenebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Günün ilk yarısında parasal konularda, harcamalarda daha dikkatli ve gerçekçi olmaya bakın. Öğle sonrasında görüşmeler, konuşmalar, ziyaretler gündeme gelebilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Günün ilk yarısında duygularınız daha iniş çıkışlı olabilir. Öğle sonrasında harcamalarınız üzerinde daha fazla durabilir, hassasiyet gösterebilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün gündeme gelen değişiklikler yeni başlangıçlara işaret ediyor. Öğle sonrasında duygusal açıdan önem verdiğiniz konular üzerinde durabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün olaylara daha anlayış ve kabullenme içinde bakmanız gerekebilir. Elinizde olmayan nedenler yüzünden kısıtlamalar söz konusu

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Günün ilk yarısında üstünüzde daha fazla baskı hissedebilirsiniz. Öğle sonrasında gruplar içinde yapabileceğiniz yeni şeyler var.