10 HAZİRAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor..
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Hafta sonunda yapılması gereken işler ağır basabilir. Günün ilk yarısında sıkışık koşullar var. Öğleden sonra daha planlı olabilirsiniz.
BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Günün ilk yarısında bazı sıkışıklıklar ya da endişeler olsa bile, öğleden sonra kendinizi geliştirebileceğiniz yenilikler yapabilirsiniz.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Bugün karşınızdakileri daha iyi dinlemeye bakın. Bazı aksilikler, sıkışıklıklar yaşanabilir. Kimi zaman tecrübelerden çok şey öğrenebilirsiniz.
YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)
Bugün fiziksel enerjinizi daha iyi kullanmaya özen göstermelisiniz. Sağlığınıza ilişkin gelişmeler ve aynı zamanda bazı terslikler söz konusu olabilir.
ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)
Günün ilk yarısında çocuklarla ya da sevdiklerinizle ilgili konularla daha çok ilgilenebilirsiniz. Ayrıca yapmanız gereken yeni işler de gündeme gelebilir.
BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
Günün ilk yarısında daha bağlayıcı olabilecek uğraşlar, bitişler söz konusu. Öğle sonrasında sevdiğiniz, önemsediğiniz bir uğraşa zaman ayırabilirsiniz.
TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Bugün düşünceleriniz daha çok sorumluluklar ve yakın çevrenizle ilişkili olabilir. Ailenizi ve yerleşiminizi ilgilendiren konularla da ilgilenebilirsiniz.
AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )
Günün ilk yarısında parasal konularda, harcamalarda daha dikkatli ve gerçekçi olmaya bakın. Öğle sonrasında görüşmeler, konuşmalar, ziyaretler gündeme gelebilir.
YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Günün ilk yarısında duygularınız daha iniş çıkışlı olabilir. Öğle sonrasında harcamalarınız üzerinde daha fazla durabilir, hassasiyet gösterebilirsiniz.
OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)
Bugün gündeme gelen değişiklikler yeni başlangıçlara işaret ediyor. Öğle sonrasında duygusal açıdan önem verdiğiniz konular üzerinde durabilirsiniz.
KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)
Bugün olaylara daha anlayış ve kabullenme içinde bakmanız gerekebilir. Elinizde olmayan nedenler yüzünden kısıtlamalar söz konusu
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
Günün ilk yarısında üstünüzde daha fazla baskı hissedebilirsiniz. Öğle sonrasında gruplar içinde yapabileceğiniz yeni şeyler var.
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