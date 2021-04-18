10 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 17-18.04.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir kahvehanenin ise saat 21.00’de kapalı olması gerekirken açık bulundurularak yasal emirlere uyulmadığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.



