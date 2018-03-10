10 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Günün ilk yarısında uzaklar, yolculuklar ve hareket getiren konular olabilir. Ancak öğle sonrasında daha kararlı olmak durumundasınız

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Günün ilk yarısında duygusal açıdan karışık koşullarla, endişelerle karşılaşabilirsiniz. Öğleden sonra kendinizi daha iyi anlatabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Günün ilk yarısında eşinizle ya da ortaklı konular içinde tamamlanması gereken işler olabilir. Öğle sonrasında parasal işlerde daha ciddi düşünmelisiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Günün ilk yarısında tamamlanması gereken işler var. Öğleden sonra ortaklıklar, anlaşma gerektiren sorumluluklar dikkat çekmekte.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Günün ilk yarısında çocuklarla ilgili konular, sevdiklerinizle ilgili işler var. Ancak öğle sonrasında daha çok tamamlanması gereken sorumluluklar öne çıkabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Günün ilk yarısında ev, ailenizle ilgili işlerle daha çok ilgilenebilirsiniz. Öğle sonrasında ise yaratıcı konulara zaman ayırmalısınız.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Günün ilk yarısında yakın çevrede hareket ve konuşmalar daha çok olabilir. Öğle sonrasında evle ilgili daha ciddi düşünceler içinde olabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Günün ilk yarısında harcamalarınızda daha özenli olmaya bakın. Öğle sonrasında düşüncelerinizi gözden geçirmeniz, ciddi düşünmeniz gerekebilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Günün ilk yarısında kişisel konularda daha hareketli ve girişkensiniz. Öğle sonrasında parasal konular üzerinde daha ciddi durabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Günün ilk yarısında henüz net olmayan koşullar olabilir. Ancak öğle sonrasında daha hızlı adımlar ve kararlar söz konusu.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Günün ilk yarısında kardeşler, yakınlar, görüşmeler daha önemli olabilir. Hedeflerinizde daha iyimsersiniz. Ancak öğle sonrasında daha gerçekçi hareket etmelisiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Günün ilk yarısında tamamlanması gereken işler ve sorumluluklar var. Öğle sonrasında arkadaşlıklar ve gruplar sizi daha çok meşgul edebilir.