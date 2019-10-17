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  3. 10 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ, AĞIR YARALANDI!
10 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ, AĞIR YARALANDI!

10 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ, AĞIR YARALANDI!

Yine iş kazası!

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İrfan İBİŞ (E-32), bir binaya klima montajı yaptığı sırada yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ağır sekilde yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 14:30 sıralarında, Girne’de Canbulat Sokak üzerinde, İrfan İBİŞ (E-32), bir binaya klima montajı yaptığı sırada yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ağır sekilde yaralandı.

Ağır yaralanan İrfan İBİŞ, LDH’de yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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