10 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ, AĞIR YARALANDI!
Yine iş kazası!
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İrfan İBİŞ (E-32), bir binaya klima montajı yaptığı sırada yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ağır sekilde yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 14:30 sıralarında, Girne’de Canbulat Sokak üzerinde, İrfan İBİŞ (E-32), bir binaya klima montajı yaptığı sırada yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ağır sekilde yaralandı.
Ağır yaralanan İrfan İBİŞ, LDH’de yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler : İrfan İBİŞ, iş kazası, ağır yaralanma
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