10 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Planlarınız arasında yeni bir eğitime başlamak veya yarım kalmış bir eğitiminizi tamamlamak için çalışmalara başlayabilirsiniz. Bugün yakın çevrenizde olan kişilere daha çok zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Gün içinde keyfinizi arttıracak haberler alabilirsiniz. Bugün arkadaşlıklar ve sosyal işler açısından oldukça hareketli zamanlar var.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Gayrimenkul ile ilgili bir konu aile gündeminize gelebilir. Konu ile ilgili aile ve kardeşler de bir araya gelebilir. Bir durum değerlendirmesi yapılabilirsiniz. Finansal konularınız hakkında değişiklikler yaşayabilirsiniz. Babanıza ait konular dikkatinizi çekebilir. İkili ilişkilerinizde daha açık olmanız eşinizin veya sevgilinizin sizi daha rahat anlamasını sağlayacaktır.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Uzun zamandır uğraştığınız, emek verdiğiniz konularda yavaş yavaş olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Bu pozitif enerji ile uğraştığınız işlere yaratıcılığınızı katabilirsiniz. Kendinizi rahatça ifade edebileceğiniz imkanlar var. Bugün sevdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Şans içeren konular da gündeme gelebilir. Olaylar hakkında doğru kararlar verebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Duygusal açıdan kendi kendinizi yıpratmamalısınız. İşiniz konusunda bazı endişeler gündeme gelebilir, sorumluluklarınız artabilir. Gerçekçi kararlar aldığınız takdirde, işlerinizi istediğiniz yönde ilerletebilirsiniz. İlişkilerinizde keyifsiz zamanlar yaşıyor olsanız da aslında bu durumun olumlu bir sonucu da olabilir. Olayları biraz akışına bırakmakta fayda olabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Aileniz ya da eşinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Bir konu hakkında uyum ve denge arayışı içine girebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarla ilgili doğru kararlar alabileceğiniz bir gündesiniz. Sizi uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanız gerekiyor. İş arkadaşlarınızdan gelen imkanlar işlerinizin rahatlamasına neden olacaktır. Gün içinde karşılıklı konularda daha sakin olmakta fayda var. İlişkiler stres yaratabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün gündeminizde karışık konular yer alabilir. Belki bir kriz yaratan durumla karşılaşabilirsiniz. Daha sakin düşünmelisiniz. Maddi konularda gerçekçi kararlar almanız gerekebilir. İşlerinizde doğru bir planlama ile güzel sonuçlar alabileceksiniz. Ancak duygusal açıdan üzerinizdeki stresi atmaya bakmalısınız. Olaylara daha geniş açıdan bakmak yarar sağlayacak.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmek isteyebilirsiniz. Bu fırsatlardan biri yurt dışından da gelebilir. Aileniz veya arkadaşlarınızla harekete geçmek size keyif verebilir. Bu aralar yeni düşünceler, bakış açıları da ilginizi çekebilir. Konuşmalarınızda sözlere dikkat etmenizde fayda var. Yanlış anlaşılmalara eğilimli bir gündesiniz. Biraz olayları olduğu gibi kabullenip akışa bırakmaya çalışın.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Yaptığınız işlerle daha çok ilgilenmeniz gerekebilir. Üstlendiğiniz sorumluklar sizi daha iyi bir noktaya taşıyabilir. Sorumlulukların arttığı bir gündesiniz. Gün içinde alacağınız doğru kararlarla işlerinize hız kazandırabilirsiniz. Ailenizle ilgili olayları göz ardı etmemeye özen gösterin, sizin desteğinize ihtiyaçları olabilir. Başkalarından gelen yardım işinizi kolaylaştıracaktır.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Şanslı bir gün sizi bekliyor olacak. Geleceğiniz ile ilgili beklentiye girdiğiniz konularda güzel haberler alabilir ve güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Alacağınız kararların sonuçlarından memnun kalabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle kendinizi daha çok geliştirme fırsatı bulabilirsiniz. İlişkilerinizde daha temkinli olmanız size aynı zamanda şans da getirmekte.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Geçmişte yaşadığınız bazı olaylar yeniden karşınıza çıkabilir. Gerginlik yaşayabilir, içinize dönebilirsiniz. Bugün aynı zamanda harcamalarınıza bir göz atmakta fayda var. Başkalarının desteğine de ihtiyacınız olabilir. İlişkilerinizde size yardımcı olmayan kişilerle bitişler yaşayabilirsiniz. Gizli düşmanlarınıza karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bazı planlarınız umduğunuz gibi olmasa da kişisel adımlar atmakta zorlanmayacaksınız. Yeni başlangıçlar için heyecan duyduğunuz zamanlardasınız. Sağlığınız ile ilgili konulara dikkat etmeniz gerekebilir. Kararlarınızda şans sizinle birlikte olacak. Bugün ailevi konular ya da sizi duygusal açıdan meşgul eden konular da var.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Maddi kaynaklarınızla ilgili gerçekçi kararlar alabilirsiniz. Parasal konularda daha cesursunuz. Aileniz ve dostlarınız tarafından destekleniyorsunuz. Bu destek size moral veriyor. Sosyal işler ya da yardımlaşma gerektiren durumlar da olabilir. Gruplar içinde daha idealist ve verici olabileceğiniz durumlar olabilir. Sezgilerinize güvenebilirsiniz.