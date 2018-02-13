10 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle salı günü 8 saat boyunca, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında; Mağusa Polis Müdürlüğü, Elektrokur, Mağusa Tıp Merkezi ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, yarın ayrıca yine orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 10 saat boyunca, 08.30 ile 18.30 saatleri arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.

GİRNE’YE BAĞLI BAZI BÖLGELERE YARIN 3 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Bu arada orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle salı günü Girne’de 3 saatlik elektrik kesintisi olacak.

KIB-TEK açıklamasında, 09.00-12.00 saatleri arasındaki kesintinin Zeytinlik köyü, Zeytinlik köyünün batısı, Karaoğlanoğlu Avcılık-Atıcılık Kulübü ile civarını etkileyeceği kaydedildi.