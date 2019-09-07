10 saatte kaş yaptırttı!

Usta sanatçı Bülent Ersoy, önceki gün kaşlarını şekillendirmesi için kendini estetik koçu Emsal Doğan’a emanet etti

Normalde 45 dakika süren işlem 10 saatte tamamlandı. Emsal Doğan, “Bülent Ersoy öncesinde yarım saat dua etti, her kaş telinde Ayetel Kürsi okudu.

"BU KADAR TİTİZ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Bülent Ersoy, büyüteçli aynasına bakıp işlemleri kontrol etti. Bu kadar titiz olduğunu bilmiyordum” dedi.