10 saatte kaş yaptırttı!
Bülent Ersoy'un kaşları 10 saatte yapıldı
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Usta sanatçı Bülent Ersoy, önceki gün kaşlarını şekillendirmesi için kendini estetik koçu Emsal Doğan’a emanet etti
Normalde 45 dakika süren işlem 10 saatte tamamlandı. Emsal Doğan, “Bülent Ersoy öncesinde yarım saat dua etti, her kaş telinde Ayetel Kürsi okudu.
"BU KADAR TİTİZ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"
Bülent Ersoy, büyüteçli aynasına bakıp işlemleri kontrol etti. Bu kadar titiz olduğunu bilmiyordum” dedi.
Etiketler : Bülent Ersoy, kaş yapımı, Emsal Doğan
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