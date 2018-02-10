10 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün uzaklar, eğitsel uğraşlar ve yabancılarla ilgili konularda olumlu gelişmeler bekleyebilirsiniz. Kendinizi geliştirebileceğiniz bir gündesiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün başkalarından beklentileriniz daha yüksek olabilir. Ancak ortaklaşa bir konuda daha bilinçli davranmak gerekiyor.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün karşınızdaki kişilerden çok şey öğrenebilirsiniz. İlişkilerinizde göstereceğiniz yetenekleriniz önünüzü açabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün bir uğraş içinde olmak sizi daha mutlu edebilir. Güzellikle, sanatla ilgili bir konu ile uğraşmak, hizmet etmek de mümkün.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Hayata daha pozitif ve eğlenceli yönde bakabileceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinizle bir arada olmak mutluluk verecek.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Eve yönelik bir konuya zaman ayırmak oldukça faydalı olabilir. Evde güzellik ve uyum yaratabileceğiniz koşullar var.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün ziyaretler, anlaşmalar ve yakın çevrenizdeki gelişmeler açısından oldukça destekleyici gözüküyor. Zihinsel açıdan da verimli olabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Başkalarından, özellikle ortaklıklardan yarar sağlayabileceğiniz bir gündesiniz. Güzel şeyler için alışveriş yapmak da gündeme gelebilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken ilişkilerinize ve duygusal beklentilerinize daha çok zaman ayırabilirsiniz. Ortaklaşa konularda yapabileceğiniz çok şey var.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün düşünceleriniz ortaklı konulara ve ilişkilere odaklanabilir. Ancak kapalı kalan ya da gizlilik yaratan koşullarla da karşılaşabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Sosyal alanda, arkadaşlıklar içinde daha pozitif olabileceğiniz bir gündesiniz. Uzaklar ve yabancılarla ilgili uğraşlar da olumlu sayılır.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün sizi öne çıkarabilecek sorumluluklar içinde olabilirsiniz. İş hayatınızdaki konulara, hedeflere odaklanmak yararlı olabilir.