10 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Bugün uzaklar, eğitsel uğraşlar ve yabancılarla ilgili konularda olumlu gelişmeler bekleyebilirsiniz. Kendinizi geliştirebileceğiniz bir gündesiniz.
BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Bugün başkalarından beklentileriniz daha yüksek olabilir. Ancak ortaklaşa bir konuda daha bilinçli davranmak gerekiyor.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Bugün karşınızdaki kişilerden çok şey öğrenebilirsiniz. İlişkilerinizde göstereceğiniz yetenekleriniz önünüzü açabilir.
YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)
Bugün bir uğraş içinde olmak sizi daha mutlu edebilir. Güzellikle, sanatla ilgili bir konu ile uğraşmak, hizmet etmek de mümkün.
ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)
Hayata daha pozitif ve eğlenceli yönde bakabileceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinizle bir arada olmak mutluluk verecek.
BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
Eve yönelik bir konuya zaman ayırmak oldukça faydalı olabilir. Evde güzellik ve uyum yaratabileceğiniz koşullar var.
TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Bugün ziyaretler, anlaşmalar ve yakın çevrenizdeki gelişmeler açısından oldukça destekleyici gözüküyor. Zihinsel açıdan da verimli olabilirsiniz.
AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )
Başkalarından, özellikle ortaklıklardan yarar sağlayabileceğiniz bir gündesiniz. Güzel şeyler için alışveriş yapmak da gündeme gelebilir.
YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Bugün Ay burcunuzda ilerlerken ilişkilerinize ve duygusal beklentilerinize daha çok zaman ayırabilirsiniz. Ortaklaşa konularda yapabileceğiniz çok şey var.
OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)
Bugün düşünceleriniz ortaklı konulara ve ilişkilere odaklanabilir. Ancak kapalı kalan ya da gizlilik yaratan koşullarla da karşılaşabilirsiniz.
KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)
Sosyal alanda, arkadaşlıklar içinde daha pozitif olabileceğiniz bir gündesiniz. Uzaklar ve yabancılarla ilgili uğraşlar da olumlu sayılır.
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
Bugün sizi öne çıkarabilecek sorumluluklar içinde olabilirsiniz. İş hayatınızdaki konulara, hedeflere odaklanmak yararlı olabilir.
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