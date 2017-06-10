10 YAŞINDAKİ KIZA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNAN SAPIK...

Mağusa’da 2017 yılı Mayıs ayı içerisinde 10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen T.U, dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 2017 yılı Mayıs ayı içerisinde baş harfleri H.N.B olan 10 yaşındaki kızıa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı T.U almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yürütülen soruşturmada 7 yıldır KKTC’de izinsiz ikamet ettiği de ortaya çıkan zanlı, davaları mahkemece görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma tamamlandı…

Meselenin tahkikat memuru Halil Metin, zanlının, 16 Mayıs 2017 tarihinde Mağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Halil Hamza Apartmanı girişinde isminin baş harfleri H.N.B olan 10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldığını belirtti. Başlatılan soruşturma neticesinde 5 Haziran 2017 tarihinde zanlının ayni apartmanın önünden geçtiği esnada müşteki kız tarafından görülüp tanınması üzerine polise bilgi verildiğini belirten Metin, zanlının ayni gün konu apartmanın bulunduğu sokakta polis tarafından tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Metin, zanlının 6 Haziran tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatarak bu süre içerisinde yürütülen soruşturmada zanlının 2010 yılı Haziran ayından beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Metin, KKTC’de kaçak olarak bulunan zanlının 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Tutuklu yargılanacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlının davaları mahkemece görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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