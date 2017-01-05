10 YENİ YURTTAŞLIK!

UBP-DP Azınlık Hükümeti, Bakanlar Kurulu toplantısında 10 kişiye daha KKTC Yurttaşlığı verdi.

1 ve 2 Ocak tarihlerinde yayınlanan Resmi Gazete’ye göre; 2.3.1973 Aleppo doğumlu M.Maamoun Habba, 9.6 1993 Çankaya doğumlu Oğulcan Sandıkçı, 1.2.1958 İstanbul doğumlu Cem Sunman, 11.12.1993 Lefkoşa doğumlu Nur Al-Shanableh, 21.7.1982 Beyoğlu doğumlu Tunç İlke Özöztürk, 14.1.1984 İstanbul doğumlu Barış Polat, 9.4.1983 Bornova doğumlu Emrah Özer, 1.8.1980 Antakya doğumlu Zeynelabiddin Köroğlu, 16.4.1970 İstanbul doğumlu İsmail Altuğ Köyağası, 10.9.1973 Kadıköy doğumlu Kerem Tibuk KKTC vatandaşı oldu.