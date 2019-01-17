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10 yıl önce 10 yıl sonra...

10 yıl önce 10 yıl sonra... 1131

Sosyal medyada '10yearschallenge' akımı başladı.Magazin dünyasının gözde isimleri de akıma ayak uydurdu