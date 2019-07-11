10 YILDA 21 KADIN CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Kadına yönelik şiddet ve Aile İçi Şiddet ile mücadele etmek amacıyla oluşturulan Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması’nın paydaşları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Mekanizmanın paydaşlarından olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, kadına yönelik ve ev içi şiddettin alınan tüm önlemlere rağmen artarak devam ettiğini belirterek bu konuda daha etkin mücadele için söz konusu mekanizmanın oluşturulduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da hem kadına yönelik hem de ev içi şiddettin bir küçük toplum olmanın psikolojisiyle yıllarca gizli tutulduğunu belirterek bu sıkıntıların çok eskilere dayandığını ancak son zamanlarda bu konunun hem kamuoyunda hem de basında açıkça tartışıldığını söyledi.

Yapılan protokoller ve işbirliklerinin gerekliliğine işaret eden Sucuoğlu önümüzdeki süreçte bu sıkıntıların engellenmesi veya en azından tedbir alınması için güzel işler yapıldığını kaydetti.

‘Son 10 yılda 21 kadınımızı cinayet nedeniyle kaybettik’ diyen Sucuoğlu bununla ilgili yıllara göre rakamları da paylaştı.

Sucuoğlu ‘2009’da bu yönde bir cinayet yokken, 2017’de beş cinayet, 2018’de üç cinayet ve maalesef 2019’un ilk altı ayında 2 cinayet. 10 yılda 21 kadınımızı kaybetmek hem çok üzücü hem de bir tedbir alınması gerektiğinin bir göstergesi’ dedi.

Son dönemde açılan Alo 183 hattına 2019 yılının ilk 6 ayında 25 başvuru oluğunu belirten Sucuoğlu, hattın basın yoluyla tanıtılması suretiyle başvuru sayısının artacağına inanç belirtti.

Şiddet konusunu toplumda kanayan bir yara olarak niteleyen Bakan Sucuoğlu, çalışmaların yoğun şekilde devam edeceğinin altını çizdi.

Kasım 2018’den bugüne kadar polise toplam 601 başvuru yapılırken, bunların 360’ı Lefkoşa’da ve 226’sı darp suçu ile ilgili.Haziran ayında kadına yönelik ve evi içi şiddetle ilgili polise yapılan başvuru sayısı ise 91.