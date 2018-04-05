10 YILDA 8 BİN 186 ÇİFT BOŞANDI!

Eniz ORAKCIOĞLU

Mahkemelerin 2017 Faaliyet Raporu’ndaki verilere göre geçtiğimiz yıl görülen toplam bin 92 aile davasının 864’ü boşanma ile sonuçlandı. 2016 istatistiklerinde diğer önemli ve dikkat çekici nokta ise çocuk sayısı arttıkça boşanma sayısının düşmesi. 864 boşanmanın 248’i çocuksuz, 278’i 1 çocuklu, 251’i ise 2 çocuklu çiftler arasında yaşandı. Öte yandan mahkemelerin faaliyet raporlarında son 10 yıla bakıldığında, her yıl giderek artan boşanma istatistikleri ortaya çıkmakta.

Raporlara göre, 2007’de 548 çift boşanırken, 2017 yılında bu sayı 864’e yükseldi. Bunun yanında, 10 yılda tam 8 bin 186 çift boşandı.

Başı taraflardan birinin ilk adımı atması çekti

Boşanmalarda ilk sırayı kişilerin ‘Evliliklerin en az bir yıl sürmesi koşulu ile tarafların birlikte başvurması veya bir tarafın öteki tarafın davasını kabul etmesi’ boşanma davası açması alıyor. 864 davanın 576’sı, taraflardan birinin diğerinin açtığı davayı kabul etmesi sonucunda gerçekleşirken, bunu 266 dava ile “Evlilik birliğinin temelinden sarsılması” izledi. “Boşanma davası açıldığında tarafların sürekli biçimde 2 yıl ayrı yaşaması” ise 22 dava ile 3’üncü sırada yer aldı.

İlk 5 yıl ve 6 ile 10 yıl arası çiftler için tehlike

Faaliyet raporlarında boşanma davalarına dair istatistiki verilere göre, boşanmaların yıllara göre dağılımı şöyle; 864 boşanma davasının ilk 5 yıl birlikte olan çiftlerde (bu sayı içinde 1 yıl, 2 yıl veya 3 yıl evli kalanlar da var) toplam 280 boşanma gerçekleşirken, 6’ıncı ve 10’uncu yılı arasında gerçekleşen boşanmalar 189 oldu.

6 ile 10 yılı atlatan evlilikleri ise, 11 ile 15 yıllık zaman dilimi içerisinde daha az boşanma tehlikesi beklerken, 16 yıl ile üzeri yıllarda yine boşanma sayıların istatistiklere göre arttığını gözlemlemekte.

11 ile 15 yıllık evli çiftlerde boşanma sayısı istatistiklere göre, 146 olarak yansırken, 16 yıl ve daha fazla evli kalan çiftlerde bu sayı 249 oldu.

EVLİLİĞİN SÜRESİ (Yıl)

2 çocuktan sonra boşanmaktan korkmuyoruz

2017 istatistiklerinde diğer önemli ve dikkat çekici nokta ise, çocuk sayısı arttıkça boşanma sayısının düşmesi. 864 boşanmanın 268’i çocuksuz, 280’i 1 çocuklu, 254’ü ise 2 çocuklu çiftler arasında yaşandı. İlk iki çocuğa kadar uçuk seyreden boşanma davaları, 3’çocuklu çiftlerde 48 boşanma, 4 çocuklu çiftlerde 9, 5 çocuklularda 2, 6 ve üzeri çocuğu olanlar da ise 3 boşanma davası olduğu gözlemlenmekte. Kısacası, 3 çocuk ve üzeri çocukları olan çiftlerde boşanma sayısı toplam 62 olurken bu sayı çocuksuz, tek çocuk ve 2 çocuğu olanların yarısını bile bulmadığı dikkat çekiyor.

Lefkoşa Boşanma Şampiyonu

Verilere göre 2017 yılında da tablo değişmedi ve en çok boşanmanın olduğu bölge Lefkoşa oldu. Lefkoşa’da toplam 373 çift 2017 yılında yollarını ayırırken, bunu 196 boşanma ile Gazimağusa, 189 boşanma ile Girne, 44 boşanma ile Güzelyurt ve 41 boşanma ile İskele izledi. En az boşanma ise 21 boşanma ile Lefke’de oldu.

Bin 205 evlilik, 864 boşanma

Her yıl artan boşanma istatistikleri 2017 yılında da yine geçtiğimiz yıllara göre artış gösterdiği raporlarda yer almakta. 2016 yılı içinde toplam bin 205 evlilik gerçekleşirken, diğer yandan da 864 çiftin yollarını ayırarak boşanması, bu noktada ne kadar ciddi bir problem olduğunu gözler önüne serdi.

10 yılda 8 bin 186 çift boşandı

Öte yandan, mahkemelerin faaliyet raporlarında son 10 yıla bakıldığında her yıl giderek artan boşanma istatistikleri gözlemlenmekte. 2007’den 2017 yılına bakıldığında 2007’de 548 çift boşanırken, 2017 yılında 864 çift boşandı. 10 yılda boşanmalar 316 çift arttı. Bunun yanında 10 yılda tam 8 bin 186 çift boşandı.

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