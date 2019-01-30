Apple, 10 yıldır ilk kez Aralık çeyrek döneminde hem gelirlerinin hem de karının düştüğünü açıkladı.

Zayıf iPhone satışları ve Çin ekonomisinde büyümenin yavaşlamasının etkisi ile Apple, mali yılının 29 Aralık'ta sona eren ilk çeyreğinde gelirlerinin yüzde 4,5 azalarak 84,31 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Aynı dönemde net kar da vergi oranını yüzde 26'dan yüzde 16,5'e gerilemesine rağmen 19,97 milyar dolara indi.

İlk çeyrekte Apple'ın hisse başına karı 4,18 dolar oldu.

Analistler hisse başına 4,17 dolar kar ve 83,97 milyar dolar gelir bekliyorlardı.