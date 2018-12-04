100 BİN TL PARAYI ÇALDI!

2018 yılı Mart ayı içerisinde, Lefkoşa’da M.A.(E-49), Abdurrahman ULUÇINAR tarafından bozdurulmak maksadıyla kendisine emaneten verilen 100,000 TL meblağlı çeki bozdurmasına rağmen söz konusu parayı söz konusu şahsa vermeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.