Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına eski manken Ebru Şancı konuk oldu.

Özel hayatından, çocuklarına birçok konu hakkında açıklama yapan Şancı, ‘İki kızımın yıllık 100 bin TL okul masrafı var’ dedi.

İşte Ebru Şancı’nın açıklamaları:

100’den fazla dadı ile çalıştım. Şaşırmayın, sabah geliyor akşam gidiyorlar. Sanmasınlar ki ben evde dadıya temizlik yaptırıp bulaşık yıkatıyorum.

Benim evimde üç kadın çalışıyor şu anda ama yetersizler. İyi diye geliyorlar ama değiller. 100 kerede söyledim yine söylüyorum 'Allah annemden bin kere razı olsun' annem evde olmasa evin her yerine de kamera döşesem ben evden çıkıp gidemem.

Hiçbirine güvenmiyorum, hiçbirine de güvenmeyeceğim. Kimse senin annen gibi bakamaz çocuğuna.Kadınların ayrılmasının bizimle alakası yok.3 yılda 100’den fazla dadı ile çalıştım. Kadın eve bir geliyor, sanki akşam sahneye çıkacak. Saçına fön çektirmiş, far sürmüş…Şu an evimde çalışan üç kadın var. Biri ortalığı toparlayıp yemek yapıyor.

Biri bir kızıma, diğeri de diğer kızıma bakıyor. Yani kızlarımın dadıları ayrı. Çünkü normal çocuklar değil, düz duvara tırmanıyorlar.Eğer çocukları iyi bir okula göndermek istiyorsan gerçekten çok masraflı. İki kızımın yıllık 100 bin TL okul masrafı var.