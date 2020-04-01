101 yaşındaki hasta corona virüsünü yendi

Hollanda’da corona virüsü tedavisi gören 101 yaşındaki hasta iyileşerek taburcu edildi.

Dünya genelinde etkili olan ve can kaybı giderek artan corona virüsü salgınında iyi haberler de geliyor. Hollanda'da 101 yaşındaki corona virüsü hastası, tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edildi. Hastane yetkilileri, kadının diğer hastalar için “umut kıvılcımı” olduğunu ifade etti.

Adı açıklanmayan kadın, Rotterdam yakınlarında bulunan IJsselland Hastanesi’ne bir buçuk hafta önce nefes darlığı şikayeti ile başvurdu. İHA’nın haberine göre kadının şikayetlerinin ardından yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı.

Karantina altına alınan ve tedavisi başarıyla tamamlanan kadın, taburcu edilmesinin ardından bir süre huzurevinde kalacak.