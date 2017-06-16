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105 YAŞINDAKİ ADAMA KKTC VATANDAŞLIĞI VERİLDİ!

105 YAŞINDAKİ ADAMA KKTC VATANDAŞLIĞI VERİLDİ!

98 kişiye daha vatandaşlık verildi!

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Bakanlar Kurulu, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının ( C) bendi uyarınca 98 kişinin daha KKTC Yurttaşlığı’na alınmasına karar verdi.

9-13-14 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak duyurulan vatandaşlıklar bu kez 98 adet.

Bakanlar Kurulu kararı ile verilen vatandaşlıklar arasında bir vatandaşın doğum tarihi görenleri şoke etti. 

1912 Reyhanlı doğumlu Mustafa Atmaca'ya vatandaşlık verilmesi şaşkınlık yarattı.

23-30 Mayıs ve 6 Haziran tarihli Bakanlar Kurulu kararı ve 9-13-14 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yeni vatandaşlıklar şöyle: 1983 Adıyaman doğumlu  Hüseyin Çira, 1974 Kahramanmaraş doğumlu  Ahmet Canbolat, 1997 Kumlu doğumlu  Ömer Faruk Sevilir, 1966 Reyhanlı doğumlu  Cuma Ali Çiçekci, 1972 Mardin doğumlu  Veysi Kaya, 1977 Sahrik doğumlu  Ramazan Özpolat, 1980 Gülnar doğumlu  Ahmet Keskin, 1968 Bor doğumlu  Aynur Zonga, 1984 Halfeti doğumlu  Ali Göktaş, 1981 Pazarcık doğumlu  Hasan Karçin, 1978 Ankara doğumlu  Hasan Güney Yılmaz, 1912 Reyhanlı doğumlu  Mustafa Atmaca, 1978 Göksun doğumlu  Hacı Ahmet Koçkat, 1977 Haassa doğumlu  Adem Tomuk, 1986 Antakya doğumlu  Orhan Civan, 1961 Üsküdar doğumlu  Nurten Aydın, 1998 Altınözü doğumlu  Hasan Okur, 1986 Gaziantep doğumlu  Mehmet Günsay, 1977 Göksun doğumlu  Kanber Kocakaya, 1981 Göksun doğumlu  Ahmet Özaktürk, 1998 Suriye doğumlu  Raghad Albalkhi, 1981 Ankara doğumlu  Nihal Temiz, 1993 Girne doğumlu   Zelal Topal, 1982 Cingeyli doğumlu   Zafer Aşılıoğlu, 1978 Göksun doğumlu   Erdal Çalık, 1995 Lefkoşa doğumlu  Ayhan Işık, 1994 Girne doğumlu  Gizem Aslanyürek, 1966 Ceyhan doğumlu  Mehmet Meral, 1975 Nusaybin doğumlu  Anter Elmas, 1981 İzmir doğumlu  Bahar Özgen, 1968 Altınözü doğumlu  Muhammet Bayraktar, 1982 İskenderun doğumlu  Abdulkadir Karatel, 1997 Reyhanlı doğumlu  Döne Casun, 1994 Yüreğir doğumlu  Hasan Memiş, 1997 Bahçelievler doğumlu  Elif Çisil, 1994 Antakya doğumlu  Erdoğan Kötüce, 1985 Pazarcık doğumlu  Leyla Horos, 1995 İskenderun doğumlu  Esin Güvercin, 1993 Pazarcık doğumlu  Emrah Horos, 1995 Seyhan doğumlu  Burak Ercan Yılmaz, 1992 Reyhanlı doğumlu  Fehime Uçar, 1958 Trabzon doğumlu  Giray Bulak, 1991 Yüreğir doğumlu  Emine Memiş, 1984 Pazarcık doğumlu  Nilüfer Horos, 1995 Besin doğumlu  Esra Yıldırım, 1974 Zara doğumlu  Ali Kılıç, 1998 Reyhanlı doğumlu  Hasan Çaylı, 1998 Taşlıçay doğumlu  Abdulmecit Türkkal, 1998 Mersin doğumlu  Hakan İlgaz, 1998 Tarsus doğumlu  Görkem Özden, 1998 Reyhanlı doğumlu  Abdulkadir Ceyhan, 1997 Reyhanlı doğumlu  Mehmet Hakan Yıldız, 1995 Lefkoşa doğumlu  Kemile Gören, 1964 Reyhanlı doğumlu  Fatma Alır, 1964 Üsküp doğumlu  Cavit Gürler, 1980 Samandağ doğumlu  Özer Belge, 1976 Schweinfurt doğumlu  Fidan Gündoğdu, 1979 Kilis doğumlu  Şükriye Batan, 1970 Karasu doğumlu  Binnur Deniz, 1992 Alrınözü doğumlu  Erdan Bayraktar, 1979 Ceyhan doğumlu  Özer Teke, 1950 Simav doğumlu  Nurhayat Açık, 1997 Altınözü doğumlu  Abdulkadir Güner, 1961 Bigadiç doğumlu  İbrahim Karabulut, 1970 Antakya doğumlu  Murat Dönmez, 1996 Lefkoşa doğumlu  Abdurrahman Yayar, 1995 Sultanbeyli doğumlu  Derya İlgaz, 1995 Altınözü doğumlu  Ayşegül Abay, 1994 Hazro doğumlu  Muhammed Serdar Alan, 1985 Besni doğumlu  Veysel Kösen, 1972 Şalpazarı doğumlu  Erdoğan Metin, 1994 Seyhan doğumlu  Burak Taner Yücel, 1974 Çankara doğumlu  Aysun Kılıç, 1997 Antakya doğumlu  Hicran İpek, 1988 Altınözü doğumlu  Cihad Özberk, 1980 Cide doğumlu  Aydın Çetin, 1971 Tuzluca doğumlu  Susan Temel, 1965 Saimbeyli doğumlu  İrebiye Kır, 1994 Girne doğumlu  Esin Alev, 1994 Girne doğumlu  Esra Yağmur, 1998 Kırıkhan doğumlu  Adnan Çobanlar, 1961 Karşıyaka doğumlu  Birgül Ayvalı, 1990 Nusaybin doğumlu  Derviş Çelebi, 1995 Kırıkhan doğumlu  Mehmet Emin Çobanlar, 1999 Konak doğumlu  Doğukan Sarı, 1965 Adana doğumlu  Yıldıray Atakay, 1955 Halimiye doğumlu  Mahmut Arslan, 1955 Halimiye doğumlu  Mahmut  Arslan, 1991 Osmaniye doğumlu  Yusuf Yontar, 1995 Lefkoşa doğumlu  Aynur Porsnok, 1974 Ankara doğumlu  Lütfü Ayhan Köksal, 1971 İskenderun doğumlu  Kasın Avcı, 1962 Ankara doğumlu  Armağan Ulubaş, 1963 Nusabin doğumlu  Mehmet Orhan, 1961 Mimarsinan doğumlu  Tuğrul Çıtıl, 1997 Midyat doğumlu  Sultan Dilekçi, 1989 Yeşilyurt doğumlu  Barış Şipal, 1997 Hazro doğumlu  Zeynep Alan, 1995 Kumlu doğumlu  Ayhan Pilatin KKTC Yurttaşlığı’na alınmasına karar verildi.

 

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