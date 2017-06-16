105 YAŞINDAKİ ADAMA KKTC VATANDAŞLIĞI VERİLDİ!

Bakanlar Kurulu, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının ( C) bendi uyarınca 98 kişinin daha KKTC Yurttaşlığı’na alınmasına karar verdi.

9-13-14 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak duyurulan vatandaşlıklar bu kez 98 adet.

Bakanlar Kurulu kararı ile verilen vatandaşlıklar arasında bir vatandaşın doğum tarihi görenleri şoke etti.

1912 Reyhanlı doğumlu Mustafa Atmaca'ya vatandaşlık verilmesi şaşkınlık yarattı.

23-30 Mayıs ve 6 Haziran tarihli Bakanlar Kurulu kararı ve 9-13-14 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yeni vatandaşlıklar şöyle: 1983 Adıyaman doğumlu Hüseyin Çira, 1974 Kahramanmaraş doğumlu Ahmet Canbolat, 1997 Kumlu doğumlu Ömer Faruk Sevilir, 1966 Reyhanlı doğumlu Cuma Ali Çiçekci, 1972 Mardin doğumlu Veysi Kaya, 1977 Sahrik doğumlu Ramazan Özpolat, 1980 Gülnar doğumlu Ahmet Keskin, 1968 Bor doğumlu Aynur Zonga, 1984 Halfeti doğumlu Ali Göktaş, 1981 Pazarcık doğumlu Hasan Karçin, 1978 Ankara doğumlu Hasan Güney Yılmaz, 1912 Reyhanlı doğumlu Mustafa Atmaca, 1978 Göksun doğumlu Hacı Ahmet Koçkat, 1977 Haassa doğumlu Adem Tomuk, 1986 Antakya doğumlu Orhan Civan, 1961 Üsküdar doğumlu Nurten Aydın, 1998 Altınözü doğumlu Hasan Okur, 1986 Gaziantep doğumlu Mehmet Günsay, 1977 Göksun doğumlu Kanber Kocakaya, 1981 Göksun doğumlu Ahmet Özaktürk, 1998 Suriye doğumlu Raghad Albalkhi, 1981 Ankara doğumlu Nihal Temiz, 1993 Girne doğumlu Zelal Topal, 1982 Cingeyli doğumlu Zafer Aşılıoğlu, 1978 Göksun doğumlu Erdal Çalık, 1995 Lefkoşa doğumlu Ayhan Işık, 1994 Girne doğumlu Gizem Aslanyürek, 1966 Ceyhan doğumlu Mehmet Meral, 1975 Nusaybin doğumlu Anter Elmas, 1981 İzmir doğumlu Bahar Özgen, 1968 Altınözü doğumlu Muhammet Bayraktar, 1982 İskenderun doğumlu Abdulkadir Karatel, 1997 Reyhanlı doğumlu Döne Casun, 1994 Yüreğir doğumlu Hasan Memiş, 1997 Bahçelievler doğumlu Elif Çisil, 1994 Antakya doğumlu Erdoğan Kötüce, 1985 Pazarcık doğumlu Leyla Horos, 1995 İskenderun doğumlu Esin Güvercin, 1993 Pazarcık doğumlu Emrah Horos, 1995 Seyhan doğumlu Burak Ercan Yılmaz, 1992 Reyhanlı doğumlu Fehime Uçar, 1958 Trabzon doğumlu Giray Bulak, 1991 Yüreğir doğumlu Emine Memiş, 1984 Pazarcık doğumlu Nilüfer Horos, 1995 Besin doğumlu Esra Yıldırım, 1974 Zara doğumlu Ali Kılıç, 1998 Reyhanlı doğumlu Hasan Çaylı, 1998 Taşlıçay doğumlu Abdulmecit Türkkal, 1998 Mersin doğumlu Hakan İlgaz, 1998 Tarsus doğumlu Görkem Özden, 1998 Reyhanlı doğumlu Abdulkadir Ceyhan, 1997 Reyhanlı doğumlu Mehmet Hakan Yıldız, 1995 Lefkoşa doğumlu Kemile Gören, 1964 Reyhanlı doğumlu Fatma Alır, 1964 Üsküp doğumlu Cavit Gürler, 1980 Samandağ doğumlu Özer Belge, 1976 Schweinfurt doğumlu Fidan Gündoğdu, 1979 Kilis doğumlu Şükriye Batan, 1970 Karasu doğumlu Binnur Deniz, 1992 Alrınözü doğumlu Erdan Bayraktar, 1979 Ceyhan doğumlu Özer Teke, 1950 Simav doğumlu Nurhayat Açık, 1997 Altınözü doğumlu Abdulkadir Güner, 1961 Bigadiç doğumlu İbrahim Karabulut, 1970 Antakya doğumlu Murat Dönmez, 1996 Lefkoşa doğumlu Abdurrahman Yayar, 1995 Sultanbeyli doğumlu Derya İlgaz, 1995 Altınözü doğumlu Ayşegül Abay, 1994 Hazro doğumlu Muhammed Serdar Alan, 1985 Besni doğumlu Veysel Kösen, 1972 Şalpazarı doğumlu Erdoğan Metin, 1994 Seyhan doğumlu Burak Taner Yücel, 1974 Çankara doğumlu Aysun Kılıç, 1997 Antakya doğumlu Hicran İpek, 1988 Altınözü doğumlu Cihad Özberk, 1980 Cide doğumlu Aydın Çetin, 1971 Tuzluca doğumlu Susan Temel, 1965 Saimbeyli doğumlu İrebiye Kır, 1994 Girne doğumlu Esin Alev, 1994 Girne doğumlu Esra Yağmur, 1998 Kırıkhan doğumlu Adnan Çobanlar, 1961 Karşıyaka doğumlu Birgül Ayvalı, 1990 Nusaybin doğumlu Derviş Çelebi, 1995 Kırıkhan doğumlu Mehmet Emin Çobanlar, 1999 Konak doğumlu Doğukan Sarı, 1965 Adana doğumlu Yıldıray Atakay, 1955 Halimiye doğumlu Mahmut Arslan, 1955 Halimiye doğumlu Mahmut Arslan, 1991 Osmaniye doğumlu Yusuf Yontar, 1995 Lefkoşa doğumlu Aynur Porsnok, 1974 Ankara doğumlu Lütfü Ayhan Köksal, 1971 İskenderun doğumlu Kasın Avcı, 1962 Ankara doğumlu Armağan Ulubaş, 1963 Nusabin doğumlu Mehmet Orhan, 1961 Mimarsinan doğumlu Tuğrul Çıtıl, 1997 Midyat doğumlu Sultan Dilekçi, 1989 Yeşilyurt doğumlu Barış Şipal, 1997 Hazro doğumlu Zeynep Alan, 1995 Kumlu doğumlu Ayhan Pilatin KKTC Yurttaşlığı’na alınmasına karar verildi.