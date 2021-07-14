105'i yerel 116 pozitif vakaya rastlandı
105'i yerel 116 pozitif vakaya rastlandı
"Toplam 20.029 test yapıldı, 105'i yerel 116 pozitif vakaya rastlandı, 73 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.029 olup, 105'i yerel 116 pozitif vakaya rastlanmış, 73 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 105' i kişi ise yerel vakadır.
35 kişi Lefkoşa, 47 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-6/ Taşkınköy-3 / Kaymaklı-2/ Gönyeli-11/ Alayköy-2/ Hamitköy-2 / Çağlayan-1/ Göçmenköy-1/ Haspolat-1/ Kanlıköy-1/ Gaziköy-2 / Ortaköy-1/ Yenişehir-1/ Kızılbaş-1
Girne
Girne Merkez-11/ Aşağı Girne-1 / Yukarı Girne-9 / Dikmen-4/ Zeytinlik-2/ Karaoğlanoğlu-2/ Karşıyaka-1/ Beylerbeyi-1/ Alsancak-4/ Çatalköy-3/ Karakum-1/ Boğazköy-1/ Edremit-1/ Düzova-1/ Lapta-5
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-5 / Tirmen-1 / Maraş-2/ Baykal-1/ Karakol-1/ Sanayi Bölgesi-1/ Çanakkale-1/ Paşaköy-1
İskele
Mehmetçik-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-3/ Kalkanlı-1/ Aşağı Bostancı-1/ Yuvacık-1
Lefke
Lefke Merkez-2/ Gemikonağı-1
14 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.029
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 116
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9
Yerel Vaka Sayısı: 105
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 73
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.661.786
Toplam Vaka Sayısı: 9404
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8250
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1118
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 987
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 66
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4849
Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 284
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 505
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2442
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 24.590
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